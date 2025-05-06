Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου Κέντρου Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών και Κατάρτισης «Going Forward», που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, επιστημονικό και επαγγελματικό κόσμο.

Σε μια εποχή ταχύτατων κοινωνικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών, οι ομιλητές ανέλυσαν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, όπως η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, η ανεργία, η στεγαστική ανασφάλεια, αλλά και η απογοήτευση από τους θεσμούς. Τονίστηκε η ανάγκη χάραξης πολιτικών που θα προάγουν την κοινωνική κινητικότητα, θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων στη δημόσια ζωή και θα προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το Κέντρο «Going Forward» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κόμβο παραγωγής τεκμηριωμένων προτάσεων και ενίσχυσης της νέας γενιάς μέσα από ερευνητικά προγράμματα, δράσεις κατάρτισης και δημιουργικό διάλογο με την κοινωνία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με θέμα «GENERATION FUTURE: Η γενιά που αλλάζει τον κόσμο» συμμετείχαν ο Δρ. Σταμάτης Κριμιζής, Διαστημικός Επιστήμονας και Ερευνητής της NASA, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, και τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.

Ο Δρ. Σταμάτης Κριμιζής άνοιξε τη συζήτηση με την επισήμανση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για το ελληνικό κράτος είναι η μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. «Η χώρα μας διαθέτει το προσωπικό που χρειάζεται, αλλά πρέπει να το μετατρέψουμε σε μια δημιουργική δύναμη», υπογράμμισε. Επισήμανε ότι η αξιοκρατία αποτελεί το θεμέλιο για την πρόοδο της κοινωνίας, και ότι χωρίς αυτή, η κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει. Ο Στ. Κριμιζής υποστήριξε ότι πρέπει να ακολουθηθούν τα 3Α (Αριστεία, Αξιοκρατία, Αξιολόγηση), ενώ πρόσθεσε ότι ο Ανταγωνισμός είναι ένα από τα στοιχεία που θα ενισχύσουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Ο λόγος του ήταν ιδιαίτερα επικεντρωμένος στο πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και ότι η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει βασικό κανόνα για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της κοινωνίας και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η νέα γενιά σήμερα δεν αρκείται πλέον στα λόγια, αλλά απαιτεί ουσιαστική δράση και αποτελέσματα. «Η αλλαγή δεν έρχεται αυτόματα, αλλά με σχέδιο, δουλειά και συνέπεια. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και δέσμευση για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στην κοινωνία μας να αναπτυχθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στις πολιτικές του υπουργείου, τόνισε πως η νέα γενιά βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των πολιτικών, καθώς το υπουργείο επενδύει στους ανθρώπους, στις ιδέες και στις τεχνολογίες που θα προωθήσουν τη χώρα μπροστά. Στόχος είναι οι πολιτικές να μην είναι θεωρητικές, αλλά να μετατραπούν σε πρακτικές λύσεις που θα βοηθήσουν τη χώρα να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη.

Στουρνάρας: Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαρθρώνει την αγορά εργασίας

Παρεμβάσεις στην εκδήλωση έκαναν μεταξύ των άλλων:

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, αναφέρθηκε στο μέλλον της εργασίας και στις επιπτώσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη. «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυναμική να αναδιαρθρώσει την αγορά εργασίας, και οι επιπτώσεις της θα είναι γρήγορες και σημαντικές, δεδομένης της συνεχούς προόδου της και της ταχύτητας υιοθέτησής της», επισήμανε. Πρότεινε ότι η ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές είναι επιτακτική προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στο εργασιακό μέλλον, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων, και ιδίως των νέων εργαζομένων. Ο Γ. Στουρνάρας τόνισε ότι η αναμόρφωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι κρίσιμη για να εξασφαλιστεί ότι η νέα γενιά θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του μέλλοντος.

Ο Γιώργος Σπυρόπουλος, πρόεδρος του «Going Forward», αναφέρθηκε σε μερικά από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, όπως το δημογραφικό πρόβλημα, η κλιματική αλλαγή, οι νέες μορφές εργασίας και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας. «Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας με τρόπους που δεν είναι πάντα σαφείς ή κατανοητοί», είπε. Ο Γ. Σπυρόπουλος επεσήμανε πως το Κέντρο «Going Forward» στοχεύει να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας γνώση και ενημέρωση, έτσι ώστε ο κόσμος να μην βρίσκεται αντιμέτωπος με ανασφάλεια και φόβο για το μέλλον. Ο στόχος είναι να φέρουμε το μέλλον πιο κοντά και να προσφέρουμε στους πολίτες τις πληροφορίες και τα εργαλεία για να κάνουν τις σωστές επιλογές για την προσωπική τους ζωή, αλλά και για την ανάπτυξη της κοινωνίας στο σύνολό της.

Ο Τάσσος Γκιάτης, πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank και μέλος του Going Forward, ανέφερε πως η συνδικαλιστική δράση πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις προσδοκίες των εργαζομένων, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. «Η νέα γενιά έχει άλλες φιλοδοξίες, άλλα θέλω και άλλες προτεραιότητες σε σχέση με την παλαιότερη γενιά, και αυτό αποτελεί πρόκληση για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις», δήλωσε. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως σημείωσε, είναι πώς να παντρέψουν τις διαφορετικές γενιές και αντιλήψεις σε μια ενιαία στρατηγική. Υπογράμμισε ότι η νέα γενιά είναι καταρτισμένη, έχει πλούσιες δεξιότητες και είναι ικανή να οδηγήσει τη χώρα σε νέες επιτυχίες. «Πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά με κάθε τρόπο, καθώς το μέλλον της χώρας εξαρτάται από αυτή. Είναι καθήκον μας να της δώσουμε τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει την Ελλάδα», είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η γενιά θα έχει τον καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της χώρας.

Με την εκδήλωση αυτή, το «Going Forward» επανέφερε τη δέσμευσή του να αποτελέσει έναν σύγχρονο και ενεργό πόλο κοινωνικής και οικονομικής διαβούλευσης, προσφέροντας νέες προσεγγίσεις και προτάσεις για την επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

