e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

Διευκρινίσεις αναφορικά με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συνταξιούχους της Εθνικής τράπεζας παρείχε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά συνολικά 1983 συνταξιούχους της Εθνικής τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016, για μία υπόθεση που χρόνιζε εξαιτίας λάθος δεδομένων που χορηγούσε το πρώην ταμείο των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας το ΤΣΠ-ΕΤΕ.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι κατά τη διαδικασία του επανελέγχου που διενεργεί ο e-ΕΦΚΑ στο σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων, διαπιστώθηκε από τα μηχανογραφικά δεδομένα της Εθνικής Τράπεζας, που αφορούν στο ιστορικό ασφάλισης των συνταξιούχων, ότι έχουν σημειωθεί τρία σημαντικά λάθη.

Αναλυτικά:

-Το πρώτο ήταν ότι είχαν αυξημένο επασφάλιστρο μόνο για ένα μέρος του χρόνου ασφάλισής τους. Όμως στο μηχανογραφικό σύστημα της ΕΤΕ ήταν καταχωρημένο το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους με το αυξημένο επασφάλιστρο και κατά συνέπεια είχε υπολογιστεί λαθεμένα στις βάσεις της ΕΤΕ το επασφάλιστρο στο σύνολο του χρόνου τους.

- Το δεύτερο λάθος αφορά συνταξιούχους που είχαν κάποιο χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό και ενώ είχαν δικαιωθεί τμηματική σύνταξη από την Ελλάδα, είχε αποτυπωθεί λαθεμένα στο μηχανογραφικό σύστημα της ΕΤΕ το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους ως χρόνος ασφάλισης εσωτερικού.

- Το τρίτο λάθος εντοπίζεται σε συνταξιούχους που έλαβαν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος στις οποίες λαθεμένα δεν ελήφθη υπόψη η μείωση που είχαν στο ποσό της σύνταξης λόγω ορίου ηλικίας, διότι δεν ήταν αποτυπωμένη στο μηχανογραφικό σύστημα της ΕΤΕ.

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι είναι ενήμεροι για το ζήτημα και από τον Αύγουστο του 2024 ξεκίνησαν σταδιακά να λαμβάνουν σωστά την τακτική τους πληρωμή και η επιστροφή των αναδρομικών πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σε 60 δόσεις.

Διευκρίνισε δε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων που καλούνται να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, έχουν οφειλή από 1.000 έως 1.500 ευρώ και η μείωση που θα δουν στις συντάξεις τους είναι 16 έως 25 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν και περίπου 15 μόλις συνταξιούχοι που καλούνται να επιστρέψουν μεγαλύτερα ποσά, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαν υψηλές αποδοχές, επίσης υπολογισμένες σε λάθος βάσεις.

Τέλος, ο κ. Βαρβέρης τόνισε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και βαίνει προς ολοκλήρωση ένα συμμάζεμα του φορέα στο θέμα του επανυπολογισμού του συνόλου των καταβαλλόμενων συντάξεων, έχοντας ήδη περαιωθεί το 99,9% της σχετικής διαδικασίας.

