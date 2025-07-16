Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει νέα ηγεσία στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

«Πιστεύω ότι μια νέα ηγεσία θα ήταν χρήσιμη στη Fed», ανέφερε ο Τζόνσον σε δημοσιογράφο της Wall Street Journal στο X. Το Punchbowl News, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Χ, ανέφερε ότι ο Τζόνσον δήλωσε ότι «δεν είναι πραγματικά σίγουρος» αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να απολύσει τον Πάουελ.

Πηγή: skai.gr

