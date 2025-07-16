Λογαριασμός
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων: Xρήσιμη μια αλλαγή στην ηγεσία της Fed

 O Μάικ Τζόνσον δήλωσε όμως, ότι δεν είναι πραγματικά σίγουρος αν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να απολύσει τον Πάουελ

Μάικ Τζόνσον

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει νέα ηγεσία στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

«Πιστεύω ότι μια νέα ηγεσία θα ήταν χρήσιμη στη Fed», ανέφερε ο Τζόνσον σε δημοσιογράφο της Wall Street Journal στο X. Το Punchbowl News, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Χ, ανέφερε ότι ο Τζόνσον δήλωσε ότι «δεν είναι πραγματικά σίγουρος» αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να απολύσει τον Πάουελ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: FED Τζερόμ Πάουελ Μάικ Τζόνσον Ντόναλντ Τραμπ
14 0 Bookmark