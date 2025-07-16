Boυλή: Ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από τη Βουλή ο Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, ενώ καταψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας ήταν αίτημα της κοινωνίας και του επιχειρείν, δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και σημείωσε ότι το να μπαίνει σε τάξη στη νομοθεσία, ιδίως σε δύσκολα πεδία, προσφέρει ασφάλεια δικαίου, σταθερό νομικό περιβάλλον, βελτιώνει τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στις ανισότητες της ακολουθούμενης πολιτικής, ο κ. Κώτσηρας είπε ότι θα έρθουν και άλλες μειώσεις φόρων, αυτή είναι στόχευση της κυβέρνησης, και η κωδικοποίηση θα συνεχιστεί. «Προφανώς και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση να μεταφερθεί η καλή πορεία της χώρας στις τσέπες και την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Είναι όμως δεδομένο και ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια αποκλιμάκωσης της φορολογίας, σημαντικής ενίσχυσης των μισθών, των θέσεων εργασίας», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επισήμανε ότι και η ψηφιακή μετάβαση, στο βαθμό που έχει προχωρήσει έως σήμερα η ψηφιοποίηση, έχει καταφέρει να βελτιώσει την επαφή του πολίτη με τη δημόσιο διοίκηση, έχει βοηθήσει πολύ φορολογική συμμόρφωση.

Τα πρόσθετα έσοδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σημείωσε, επίσης, οφείλονται και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και επιστρέφουν στην ελληνική κοινωνία. «Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι πράγματι μια δύσκολη μάχη, αλλά η ψηφιοποίηση διαδικασιών έχει συντελέσει εποικοδομητικά σε αυτή την εθνική προσπάθεια και σε αυτή την προσπάθεια θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί», είπε οκ. Κώτσηρας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολίασε, επίσης, ότι στην κριτική που διατυπώθηκε, με αφορμή τη συζήτηση του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, δεν ακούστηκε από την αντιπολίτευση μια κοστολογημένη πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

