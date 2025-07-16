"Οι ημιαγωγοί είναι ο πυρήνας των τεχνολογιών του αύριο. Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα επικοινωνίας, μέχρι τις μεταφορές, τα ιατρικά συστήματα και την άμυνα", τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου για τη στρατηγική σύμπραξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αναδυομένων Τεχνολογιών (HETiA) που αφορά στην ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών.

Το Hellenic Chips Competence Centre αποτελεί ένα από τα 30 αντίστοιχα κέντρα που δημιουργήθηκαν πανευρωπαϊκά, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης στον κρίσιμο αυτό τομέα. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο στην Ελλάδα.

"Με εθνική συμμετοχή ύψους 3,63 εκατ. ευρώ - που συμπληρώνει ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση - ιδρύεται το Ελληνικό Kέντρο, ως σημείο αναφοράς για την έρευνα, την καινοτομία, τη συνεργασία με τη βιομηχανία και την εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως για την υλοποίηση η HETiA προχώρησε στη σύσταση μιας μη κερδοσκοπικής Σύμπραξης, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία Ερευνητικά Κέντρα, όπως ο Δημόκριτος, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπογράμμισε ότι η χώρα μας ως τώρα δεν είχε αποκτήσει τις αναγκαίες υποδομές για να έχει σημαντική θέση στον κλάδο, κάτι που οφείλει να αλλάξει με σχέδιο και ταχύτητα. "Η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών που χτίζεται γύρω από τα μικροκυκλώματα, το πιο στρατηγικό κομμάτι της νέας ψηφιακής εποχής", δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μάλιστα, επισήμανε πως η αξία της παγκόσμιας αγοράς των ημιαγωγών προβλέπεται να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια μέχρι το 2030, ενώ στην Ευρώπη εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 66 δισ. ευρώ έως το 2028.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε, επίσης, ότι "στις 29 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, θα συνυπογράψουμε με τους ομολόγους μας από 24 κράτη-μέλη τη Διακήρυξη της Semicon Alliance - μια κοινή δέσμευση για έναν πιο ισχυρό, πιο ανθεκτικό ευρωπαϊκό κλάδο. Η διαβούλευση με την Ολλανδία που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη και η ένταξή μας στη Συμμαχία είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η χώρα μας συντονίζεται γρήγορα με τις υπόλοιπες χώρες".

Αναφέρθηκε στην επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ελλάδα, που αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή ημιαγωγών, με την χώρα μας να καλύπτει το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ συνέχισε λέγοντας: "Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη βιομηχανία και να εμπλέξουμε τους κλάδους όπου ήδη διαθέτουμε ισχυρή παραγωγική βάση και τεχνογνωσία - όπως η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, η ναυπηγική και η αμυντική βιομηχανία - ώστε να αξιοποιήσουμε τις εφαρμογές των ημιαγωγών στη βιομηχανική αυτοματοποίηση, στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και στις τεχνολογίες υψηλής αξιοπιστίας που απαιτούν οι σύγχρονες αγορές".

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως "είναι μία σημαντική συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της".

Ο Πρόεδρος του HCCC, Εμμανουήλ Ζερβάκης, ανέφερε με τη σειρά του: "Η δημιουργία του Hellenic Chip Competence Centre είναι ένα ορόσημο για τη χώρα μας. Αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια να αξιοποιήσουμε οργανωμένα τις δυνάμεις μας στον χώρο των τσιπ και να ενταχθούμε ενεργά στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τεχνολογική αυτονομία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει ένα αξιόλογο οικοσύστημα και με το HCCC δημιουργούμε το θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Καλούμε την Πολιτεία και τον ιδιωτικό τομέα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με όραμα και συνέπεια".

Το HCCC ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου 2025 και αποτελεί ένα από τα 30 αντίστοιχα κέντρα που δημιουργήθηκαν πανευρωπαϊκά, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης, στον κρίσιμο αυτό τομέα. Είναι μια μη κερδοσκοπική σύμπραξη, της HETiA (η οποία εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα των ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων -από μικρές νεοφυείς μέχρι μεγάλες πολυεθνικές) και σχεδόν όλων των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με ενεργή παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι ημιαγωγοί αποτελούν θεμελιώδη υλικά για την παραγωγή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή μικροκυκλωμάτων ("τσιπ"). Τα τσιπ είναι μικροσκοπικά ηλεκτρονικά κυκλώματα που βρίσκονται σχεδόν παντού: σε υπολογιστές, έξυπνα κινητά, οχήματα, ιατρικές συσκευές και δίκτυα επικοινωνίας.

Η διεθνής έλλειψη τσιπ κατά την πανδημία του Covid-19 (2020-2021) ανέδειξε την ανάγκη επαναφοράς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παραγωγής στη Δύση. Ως απάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ως Κανονισμό την Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Μικροκυκλώματα το Σεπτέμβριο του 2023, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής της αυτονομίας και κυριαρχίας.

