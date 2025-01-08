ΔΥΠΑ: Παράταση στο πρόγραμμα κατάρτισης- απασχόλησης, με επιχορήγηση έως 100%

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025, στις 23:59, λήγει οριστικά η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις για το καινοτόμο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που συνδυάζει επιδοτούμενη κατάρτιση και απασχόληση για ανέργους, ηλικίας 25-45 ετών.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους 25-30 ετών σε νέες θέσεις εργασίας, μέσω της δράσης, θα λάβουν για έξι μήνες επιχορήγηση ύψους 100% του μισθού και των εισφορών (1.022 ευρώ μηνιαία, 6.132 ευρώ συνολικά) και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών (818 ευρώ μηνιαία, 4.906 ευρώ συνολικά).

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του και θα λάβει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, μετά την πιστοποίησή του.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωρά στην πρόσληψη του ανέργου για έξι μήνες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται σε 41.331.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

