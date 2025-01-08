Για την απόκτηση κοινού ελέγχου της Audiomax και των θυγατρικών της, από τις United Media και Paxana ενημερώθηκε πρόσφατα η Επιτροπή Ανταγωνισμού και προχώρησε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε δημόσια ανακοίνωση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της:

1. Στις 16 Δεκεμβρίου 2024 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση, δυνάμει της οποίας οι εταιρείες με την επωνυμία «United Media S.à.r.l.» (εφεξής «United Media») και «Paxana Holdings Limited» (εφεξής «Paxana») πρόκειται να αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί της εταιρείας με την επωνυμία «Audiomax Συμμετοχών Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο Audiomax Investments A.E.) (εφεξής «Audiomax») και των θυγατρικών της.

2. Η United Media είναι θυγατρική του Ομίλου United, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, την παραγωγή και παροχή καναλιών συνδρομητικής τηλεόρασης και οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και στη λιανική διανομή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

3. H Paxana είναι εταιρεία συμμετοχών της οποίας καταστατικός σκοπός είναι οι συμμετοχές και οι επενδύσεις. Η δραστηριότητά της συνίσταται σε επενδύσεις σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.

4. H Audiomax είναι μία εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα και ελέγχει εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της ραδιοφωνικής μετάδοσης στην περιοχή της Αττικής, μια εταιρία παραγωγής podcasts, μια εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών σε τηλεοπτικούς σταθμούς και μια εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαχείριση ιστοσελίδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

