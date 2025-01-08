Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε 2,8 εκατ. ευρώ για εκκρεμότητες 2015 σε 2.642 δικαιούχους

Στην πληρωμή 2,8 εκατ. ευρώ σε 2.642 δικαιούχους για οφειλές ενισχύσεων του 2015 προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Πληρωμών η πληρωμή αυτή «αποτέλεσε εγχείρημα αυξημένης δυσκολίας, καθώς το έτος 2015 ήταν έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης της προηγούμενης ΚΑΠ, η επιτυχία του οποίου κατέστη δυνατή χάρη στις άοκνες προσπάθειες των υπηρεσιών και των εργαζομένων του Οργανισμού».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των σχετικών αρχείων πληρωμών, έχουν ήδη εκδοθεί οι εντολές πληρωμής προς την τράπεζα και η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, οπότε οι δικαιούχοι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα ποσά που τους αναλογούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Αναλυτικότερα, 1.145 μοναδικά ΑΦΜ θα λάβουν 1.659.190,79 ευρώ για το καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2015, και άλλα 755 μοναδικά ΑΦΜ θα πληρωθούν για το «Πρασίνισμα» 541.234,93 ευρώ.

Το ποσό των 10.013,02 ευρώ θα λάβουν 48 δικαιούχοι και για τον συμψηφισμό Αχρεωστήτων ΠΑΕΤ Πολλαπλής 694 παραγωγοί θα πληρωθούν το ποσό των 643.698,86 ευρώ.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, πραγματοποίησε πληρωμές οι οποίες έφτασαν τα 2.784.562.201,42 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

