Οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας αφορούν 250.000 ασφαλισμένους στην ιδιωτική ασφάλιση, ανέφερε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Ναυτεμπορική».

Όπως είπε ο πρόεδρος, η δαπάνη στα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι πάρα πολύ μεγάλη και ως παράδειγμα ανέφερε ότι «η εγχείρηση χολής στην Ελλάδα κοστίζει 7.500 ευρώ, στην Ισπανία κάνει 3.500 ευρώ, στη Γαλλία 5.500 ευρώ και στη Γερμανία 6.200 ευρώ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, η λύση είναι «να υπάρξει ένα καθεστώς συνεργασίας όπως υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης». «Η ιδιωτική υγεία κοστίζει στην Ελλάδα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και η πολιτεία έχει συμφέρον να βάλει μια τάξη» σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ερωτηθείς για το τι πρέπει να γίνει, ο πρόεδρος υπογράμμισε: «Θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα που σημαίνει να υπάρχει τιμοκατάλογος, και για τη νοσηλεία, και για τις επεμβάσεις. Ας βάλουμε κανόνες στον τρόπο λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών και νοσοκομείων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

