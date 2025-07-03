Διευκρινίσεις εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, περί δήθεν συνάντησης του Διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, με πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής ουδέποτε έχει συναντήσει ή συνομιλήσει με το εν λόγω πρόσωπο, ούτε στο γραφείο του, ούτε σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Όπως υπογραμμίζεται, το πρόσωπο αυτό είναι απολύτως άγνωστο στον Διοικητή της Αρχής.

Πηγή: skai.gr

