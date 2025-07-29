Η παγκόσμια οικονομία θα καταφέρει να επιβιώσει από τους εμπορικούς πολέμους του Αμερικανού προέδρου Τραμπ με ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις πρόσφατα ενημερωμένες προβλέψεις του.

Στην τριμηνιαία ενημέρωση των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3% φέτος, αυξημένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη πρόβλεψη του Απριλίου, σημειώνει το Axios.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ωστόσο, ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας υποστηρίζεται από ανίσχυρες συνιστώσες και όχι από το είδος των ανθεκτικών τάσεων που θα ωθήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Χαμηλότερη η ανάπτυξη συγκριτικά με πέρυσι

Η ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να είναι χαμηλότερη από το 3,3% του περασμένου έτους και παραμένει «απογοητευτικά κάτω από τον μέσο όρο πριν από την πανδημία», δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομολόγος Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίντσας στους δημοσιογράφους.

Οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν ελάχιστα προς τα πάνω, στο 1,9%. Η ανάπτυξη του επόμενου έτους αναβαθμίστηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 2%, αντανακλώντας μια αναμενόμενη ώθηση από τα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρικές επενδύσεις. «Αυτή η ανθεκτικότητα είναι ευπρόσδεκτη, αλλά είναι επίσης εύθραυστη», είπε ο Γκουρίντσας.

«Ενώ το εμπορικό σοκ θα μπορούσε να αποδειχθεί λιγότερο σοβαρό από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, εξακολουθεί να είναι σημαντικό και αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι βλάπτει την παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σημειώσει μια νίκη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα οικονομικά δεδομένα έχουν εκπλήξει τις αγορές, αψηφώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για πληθωριστικό σοκ και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι της Wall Street υποστηρίζουν ότι οι προοπτικές είναι πιο ευοίωνες, εν μέρει επειδή η χειρότερη από τις απειλές των δασμών δεν έχει υλοποιηθεί.Ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ που στηρίζει τις προβλέψεις του ΔΝΤ είναι περίπου 17%, μειωμένος από το ποσοστό άνω του 24% στην πρόβλεψη του Απριλίου.

Σε σταθερή τοχιά αλλά...

«Η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να παραμένει σε σταθερή τροχιά, αλλά τα επιμέρους στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας, υποδηλώνει στρεβλώσεις από τους δασμούς, παρά υποκείμενη ευρωστία», έγραψαν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ στην έκθεση.

«Το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις οδήγησαν την οικονομία, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ήταν πιο συγκρατημένη», πρόσθεσαν.

Παρόλα αυτά, οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία βαίνουν μειούμενοι, σύμφωνα με τον Γκουρίντσας, ακόμη και καθώς ο Τραμπ ανακοινώνει μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες.

«Οι δασμοί όμως θα μπορούσαν κάλλιστα να επαναρυθμιστούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα μόλις λήξει η διορία της 1η Αυγούστου ή εάν οι υπάρχουσες συμφωνίες καταρρεύσουν», πρόσθεσε. Το δολάριο έχει ανακάμψει μετά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, αν και έχει υποτιμηθεί κατά περίπου 9% από την αρχή του έτους. Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει ότι το πλήγμα είναι μικρότερο για τις ΗΠΑ, αλλά αυξημένο για τους εμπορικούς εταίρους.

Το συμπέρασμα; Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μεν σημαντικούς κινδύνους για το μέλλον, αλλά οι προοπτικές φαίνονται πλέον πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν τον Απρίλιο.

