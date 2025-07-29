Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας στη Στοκχόλμη

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν σήμερα τις διήμερες συνομιλίες που είχαν στη Στοκχόλμη, με στόχο να επιλύσουν τις μακροχρόνιες οικονομικές διαφορές τους και να αποφύγουν μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Αν και δεν ανακοίνωσε κάποια σημαντική πρόοδο, ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Κίνας, Λι Τσενγκάνγκ, είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πιέσουν για μια παράταση της «δασμολογικής εκεχειρίας» που είχαν κηρύξει στα μέσα Μαΐου. Δεν διευκρίνισε ωστόσο για πόσο διάστημα θα παραταθεί αυτή η εκεχειρία.

Το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα» χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες «θα συνεχίσουν να εργάζονται» για να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία τους.

Οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αργότερα φέτος. Πάντως ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ζήτησε μια συνάντηση και οι εκπρόσωποι του Πεκίνου δεν έκαναν καμία αναφορά σε κάτι τέτοιο.

Αφού επί μήνες απειλούσε τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ με υψηλούς δασμούς, ο Τραμπ πέτυχε εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Όμως η ισχυρή οικονομία της Κίνας και το γεγονός ότι ελέγχει μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου σπάνιων γαιών καθιστούν ιδιαίτερα περίπλοκες τις συνομιλίες αυτές.

Τον Μάιο και οι δύο πλευρές υπαναχώρησαν από την επιβολή δασμών σε τριψήφιο ποσοστό η μία στην άλλη, κάτι που θα ισοδυναμούσε με διμερές εμπορικό εμπάργκο. Όμως οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και οι χρηματαγορές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με μια νέα αναταραχή, ελλείψει συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

