Επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών στις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών διαπιστώνει ο οίκος αξιολόγησης Moody's, σημειώνοντας ότι έχουν αυξηθεί οι αθετήσεις υποχρεώσεων από τις επιχειρήσεις αλλά και οι ανταλλαγές χρέους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση της Moody's Ratings που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, το β' τρίμηνο του έτους 21 εταιρείες κήρυξαν πτώχευση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν χρέη άνω των 27 δισ. δολαρίων. Αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με τις 15 εταιρείες που προέβησαν σε αθέτηση των χρεών τους, ύψους περίπου 15 δισ. δολαρίων, το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως σημειώνει στην έκθεσή της η Moody's, η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τους δασμούς Τραμπ και το εμπόριο έχει οδηγήσει σε επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών. Προσθέτει δε ότι οι επιχειρήσεις με χαμηλότερη αξιολόγηση, πολλές εκ των οποίων αντιμετώπιζαν ήδη αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους, αναγκάστηκαν να αναδιαρθρώσουν ή να επαναδιαπραγματευτούν το χρέος τους, κυρίως μέσω ανταλλαγών προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με τη Moody's, οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων απέκτησαν πολλές συμμετοχές σε εταιρείες πριν από τις αυξήσεις των επιτοκίων το 2022, όταν υπήρχε ενδιαφέρον για επιχειρήσεις με χαμηλότερη αξιολόγηση.

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι από τις πλέον ευάλωτες, σύμφωνα με τη Moody's. Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη ότι τρεις από τις πέντε εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου ανήκαν σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων: Ascend Performance Materials Operations LLC, At Home Group Inc. και CareerBuilder LLC.

Άλλωστε, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα είναι η περιορισμένη ρευστότητα, σύμφωνα με την έκθεση του οίκου.

«Εάν η μεταβλητότητα στην αγορά αυξηθεί, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα που χρειάζονται», σημειώνει η Julia Chursin, αντιπρόεδρος και ανώτερη αναλύτρια της Moody's, αναφερόμενη στις εν λόγω εταιρείες. «Πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους», εξηγεί.

Ο τομέας των δανείων είναι αυτός που έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς πολλές από τις επιχειρήσεις που στηρίζονται από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν κεφαλαιακές δομές που βασίζονται μόνο σε δάνεια. Το ποσοστό αθέτησης αποπληρωμής δανείων ήταν 6,6% στα τέλη Ιουνίου, σε σύγκριση με 4,2% για τα ομόλογα υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με τη Moody's.

«Το πρόβλημα με τις δομές χρέους που βασίζονται μόνο σε δάνεια είναι ότι αυτά τα δάνεια έχουν ισοτιμία κλεισίματος», σημειώνει η Chursin. «Εάν υπάρξει διεύρυνση του spread, πρέπει να προβούν σε εξωδικαστική αναδιάρθρωση».

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος Radiate HoldCo LLC, ο οποίος έχει αξιολογηθεί ως junk και ανήκει στις Stonepeak Partners και TPG Inc., προέβη στη μεγαλύτερη αθέτηση πληρωμών το εν λόγω τρίμηνο, ύψους 3,8 δισ. δολαρίων σε δάνεια και 1,9 δισ. δολαρίων σε ομόλογα. Η εταιρεία προχώρησε σε ανταλλαγή χρέους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το χρέος της που λήγει μεταξύ 2025 και 2028.

Οι εταιρείες συνήθως προτείνουν ανταλλαγές χρέους -ένα είδος αναδιάρθρωσης- για τη βελτίωση της ρευστότητάς τους, τη μείωση των υποχρεώσεών τους, τη διαχείριση των επερχόμενων λήξεων χρέους και τελικά την αποφυγή της πτώχευσης. Σε τέτοιες ανταλλαγές είχε προχωρήσει η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 13 τον αριθμό, που αθέτησαν πληρωμές δανείων και ομολόγων ύψους 20 δισ. δολαρίων. Αρκετές εταιρείες, όπως οι Community Health Systems και All Day Acquisition LLC, είχαν αξιοποιήσει στο παρελθόν την πρακτική της εξωδικαστικής αναδιάρθρώσης.

«Οι ανταλλαγές προβληματικού χρέους είναι ιδιόμορφες, είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν και δεν λειτουργούν τις περισσότερες φορές», σημειώνει η Chursin. «Υπάρχει πιθανότητα 50/50 για πτώχευση».

Η Moody's προβλέπει ότι ο τομέας των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες ηλεκτρικών συσκευών και αυτοκινήτων, θα εμφανίσει τον μεγαλύτερο αριθμό αθετήσεων πληρωμών τον επόμενο χρόνο, εν μέρει λόγω της πίεσης που επιφέρουν οι δασμοί. Αλλά ανεξάρτητα από τον τομέα, οι επιχειρήσεις με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση «παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στους κινδύνους που σχετίζονται με τους δασμούς», σύμφωνα με την έκθεση του οίκου.

Πηγή: skai.gr

