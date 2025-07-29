Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποκρούσει την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ στο 30% την 1η Αυγούστου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύναψε την Κυριακή μια προκαταρκτική συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ που προβλέπει δασμούς 15% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ.

«Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια ημέρα θα ξεκινήσει ο οριζόντιος δασμός. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πότε θα αρχίσουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τον οριζόντιο δασμό που επεξεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δήλωσε ο Olof Gill, εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ για το εμπόριο, στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τρίτη.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αποφύγαμε τη χειρότερη περίπτωση, καταλήξαμε στο 15% και θα το κάνουμε να λειτουργήσει τεχνικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη ζημιά για τους εξαγωγείς μας», πρόσθεσε ο Gill.

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ως στόχο να δημοσιεύσουν κοινή δήλωση έως την 1η Αυγούστου. Το αν θα συμβεί αυτό, ωστόσο, είναι πλέον αβέβαιο, καθώς πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, σημειώνει το Politico.

Ο Gill δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει «πότε ακριβώς θα είναι έτοιμη αυτή η κοινή δήλωση, αλλά θα πρέπει να είναι σύντομα».

Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δημοσιεύσει ξεχωριστά ενημερωτικά δελτία για τη συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει, για παράδειγμα, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες δασμολογικό συντελεστή 15%, μεταξύ άλλων για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς».

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ διαβεβαιώνει ότι οι δασμοί 15% για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς θα επιβληθούν μόνο όταν «οι ΗΠΑ αποφασίσουν εάν θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στα προϊόντα αυτά σύμφωνα με ξεχωριστές, εν εξελίξει έρευνες στις ΗΠΑ».

Περαιτέρω αποκλίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά τους δασμούς και το σύστημα ποσοστώσεων για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, τις κοινές εργασίες για τα υγειονομικά πιστοποιητικά και την ψηφιακή πρόσβαση στην αγορά.

Ο Gill έσπευσε να υπερασπιστεί τη ρυθμιστική αυτονομία της ΕΕ.

«Δεν αλλάζουμε τους κανόνες μας...Δεν μετακινούμαστε από το δικαίωμά μας να ρυθμίζουμε αυτόνομα τον ψηφιακό χώρο», τόνισε.

