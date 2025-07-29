Ελαφρώς βελτιωμένες είναι οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2025 και το 2026 καθώς οι δασμοί του Τραμπ θα είναι τελικά χαμηλότεροι αλλά και εξαιτίας της μείωσης του πραγματικού αμερικανικού δασμολογικού συντελεστή στο 17,3% από 24,4%.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής ανάκαμψης των δασμολογικών συντελεστών, γεωπολιτικών εντάσεων και μεγαλύτερων δημοσιονομικών ελλειμμάτων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα επιτόκια και να σφίξουν τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

«Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να πλήττεται και θα συνεχίσει να πλήττεται με τους δασμούς σε αυτό το επίπεδο, παρόλο που η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο θα μπορούσε να είναι», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Πιέρ-Ολιβιέ Γκουρινσά.

Το ΔΝΤ αύξησε την παγκόσμια πρόβλεψή του κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και συγκεκριμένα, στο 3% για το 2025 και κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας στο 3,1% το 2026, κάτω από την ανάπτυξη 3,3% που είχε προβλέψει και για τα δύο έτη στις προβλέψεις του τον περασμένο Ιανουάριο, και τον ιστορικό μέσο όρο 3,7% πριν από την πανδημία.

Ανέφερε ακόμη ότι ο παγκόσμιος γενικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 4,2% το 2025 και στο 3,6% το 2026, αλλά σημείωσε ότι ο πληθωρισμός πιθανότατα θα παραμείνει πάνω από τον στόχο στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς οι δασμοί θα μετακυλιστούν στους Αμερικανούς καταναλωτές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Επίσης, αύξησε την πρόβλεψή του για την Ευρωζώνη κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας στο 1% το 2025 και άφησε την πρόβλεψη για το 2026 αμετάβλητη στο 1,2%. Το ΔΝΤ δήλωσε ότι η ανοδική αναθεώρηση αντανακλά μια ιστορικά μεγάλη αύξηση των ιρλανδικών φαρμακευτικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς αυτήν, η αναθεώρηση θα ήταν η μισή.

Η ανάπτυξη των ΗΠΑ αναμενόταν να φτάσει το 1,9% το 2025, αυξημένη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τις προβλέψεις του Απριλίου, και να φτάσει το 2% το 2026. Ένας νέος νόμος για τη μείωση των φόρων και των δαπανών στις ΗΠΑ αναμενόταν να αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, με τα έσοδα από τους δασμούς να αντισταθμίζουν αυτό το ποσοστό κατά περίπου το ήμισυ, ανέφερε το ΔΝΤ.

Οι προοπτικές της Κίνας έλαβαν μεγαλύτερη αναβάθμιση κατά 0,8 της ποσοστιαίας μονάδας, αντανακλώντας την ισχυρότερη από την αναμενόμενη δραστηριότητα στο πρώτο εξάμηνο του έτους και τη σημαντική μείωση των δασμών ΗΠΑ-Κίνας μετά την κήρυξη προσωρινής εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Κίνας το 2026 κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας στο 4,2%.

Για το παγκόσμιο εμπόριο, το ΔΝΤ αναθεώρησε την πρόβλεψή του κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας στο 2,6%, αλλά μείωσε την πρόβλεψή του για το 2026 κατά 0,6 της ποσοστιαίας μονάδας στο 1,9%.

Ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ έχει μειωθεί από τον Απρίλιο, αλλά παραμένει πολύ υψηλότερος από το εκτιμώμενο επίπεδο του 2,5% στις αρχές Ιανουαρίου. Ο αντίστοιχος δασμολογικός συντελεστής για τον υπόλοιπο κόσμο είναι 3,5%, σε σύγκριση με 4,1% τον Απρίλιο, ανέφερε το ΔΝΤ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει ανατρέψει τον παγκόσμιο εμπόριο επιβάλλοντας καθολικούς δασμούς 10% σε σχεδόν όλες τις χώρες από τον Απρίλιο και απειλώντας με ακόμη υψηλότερους δασμούς την Παρασκευή. Οι πολύ υψηλότεροι δασμοί «οφθαλμός αντί οφθαλμού» που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Κίνα αναβλήθηκαν μέχρι τις 12 Αυγούστου, με τις συνομιλίες στη Στοκχόλμη αυτή την εβδομάδα να οδηγούν ενδεχομένως σε περαιτέρω παράταση.

Ωστόσο, οι νέες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας ήρθαν πολύ αργά για να ληφθούν υπόψη στις προβλέψεις του Ιουλίου.

Οι προσομοιώσεις προσωπικού έδειξαν ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 θα ήταν περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη εάν εφαρμόζονταν οι μέγιστοι δασμολογικοί συντελεστές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, ανέφερε το ΔΝΤ.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι δασμολογικοί συντελεστές έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα που έχει μειώσει τις επενδυτικές ροές και έχει κρατήσει τις αγορές σε αναστάτωση, αν και δύο νέες συμφωνίες δασμών 15% που επιτεύχθηκαν από την Ουάσινγκτον με την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα παρείχαν πρόσθετη σαφήνεια σε ένα μεγάλο μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική προς το παρόν, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Ανέφερε ότι η σύνθεση της δραστηριότητας υποδηλώνει «στρεβλώσεις από το εμπόριο, παρά υποκείμενη ευρωστία».

Ο Πιέρ-Ολιβιέ Γκουρινσά, δήλωσε ότι οι φετινές προοπτικές έχουν ενισχυθεί από αυτό που αποκάλεσε «τεράστιο ποσό» εμπροσθοβαρών επενδύσεων, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να προλάβουν τους δασμούς, αλλά η ώθηση της συσσώρευσης αποθεμάτων δε θα έχει διάρκεια.

«Αυτό θα εξασθενίσει», είπε, προσθέτοντας, «Αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδη για την οικονομική δραστηριότητα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και μέχρι το 2026. Θα υπάρξει αποπληρωμή για αυτή την αρχική επιβάρυνση και αυτός είναι ένας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε».

Οι δασμοί αναμενόταν να παραμείνουν υψηλοί και υπήρχαν ήδη ενδείξεις ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ άρχιζαν να αυξάνονται, είπε.

«Ο υποκείμενος δασμός είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι ήταν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Εάν αυτό παραμείνει, και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα παραμείνει σε ένα επίπεδο γύρω από αυτό που προβλέπουμε, αυτό θα επηρεάσει την ανάπτυξη στο μέλλον, συμβάλλοντας σε μια πραγματικά μέτρια παγκόσμια απόδοση».

Πηγή: skai.gr

