ΑΑΔΕ: Έως 1/7 η προσκόμιση δικαιολογητικών για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας 2024 λόγω αναπηρίας

Νέα καταληκτική προθεσμία, προσκόμισης δικαιολογητικών απαλλαγής τελών κυκλοφορίας έτους 2024, σε ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων, ορίζεται η 1/7 με νεότερη εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, παρέχεται νέα προθεσμία να υποβάλουν δικαιολογητικά, ιδιοκτήτες με εκκρεμότητες για τα αναπηρικά οχήματα:

α) που εμφανίζονται απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από τη ΔΟΥ κατά το χρόνο της ταξινόμησής τους και για τα οποία δεν έχει διορθωθεί έως σήμερα η εικόνα τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ),

β) των οποίων η απόφαση απαλλαγής λόγω αναπηρίας έληξε στις 31/12/2023, και δεν θα καταστεί δυνατό να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά, (γνωμάτευση ΚΕΠΑ με σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης) έως τις 29/2/2024.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου / Νέο Αίτημα / Φορολογία / Αυτοκίνητα / Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ειδικότερα μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ: +30 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

