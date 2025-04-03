ΕΕ: Επικρίνει τους «παράνομους» δασμούς Τραμπ, υπόσχεται ενιαία απάντηση

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με απογοήτευση στους νέους τιμωρητικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, δεσμευόμενοι να ανταποδώσουν ενιαία.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στη λεγόμενη “Ημέρα της Απελευθέρωσης” με επιβολή δασμών ύψους 20% στην ΕΕ έρχεται σε αντίθεση με την «ελεύθερη επιχείρηση και τον ανταγωνισμό» που «έθεσαν τα θεμέλια της επιτυχίας της Δύσης», είπε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στη λεγόμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης», με δασμούς 20 τοις εκατό σε όλες τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 εθνών. «Μας κλέβουν», υποστήριξε ο Τραμπ. "Είναι τόσο λυπηρό να το βλέπεις. Είναι τόσο θλιβερό."

Όπως αναφέρει το Politico, οι αμερικανικοί δασμοί προκάλεσαν άμεσα αποδοκιμασία, και δέσμευση για αναλογική απάντηση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες από καιρό προετοιμάζονταν για την οικονομική επίθεση του Τραμπ.

Σε δηλώσεις της το πρωί η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και ότι οι συνέπειες θα είναι τρομερές για εκατομμύρια ανθρώπους. Η ΕΕ είναι «έτοιμη να απαντήσει» στους νέους αμερικανικούς δασμούς είπε ακόμα η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε τον αντίκτυπο που θα έχουν οι δασμοί στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, που συνήθως καταλήγουν να πληρώνουν το επιπλέον κόστος για τα αγαθά μετά την επιβολή τέτοιων μέτρων. «Θα γίνουν αμέσως αισθητά [από τους καταναλωτές, πλήττοντας ιδίως τους πιο ευάλωτους πολίτες», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι «όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, θα υποφέρουν από την πρώτη ημέρα».

Σε άλλο σημείο ανέφερε «το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί δραστικά», είπε. «Και επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει τάξη στην αταξία – καμία ξεκάθαρη πορεία στην πολυπλοκότητα και το χάος που δημιουργείται, καθώς πλήττονται όλοι οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι».

Αρμόδια κυβερνητική πηγή στην Αθήνα σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ, λέγοντας πως: «Προφανώς δεν είναι καλά νέα, αν και αναμενόμενα».

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μισέλ Μάρτιν δήλωσε ότι οι δασμοί είναι «κακοί για την παγκόσμια οικονομία» και θα βλάψουν τις διατλαντικές σχέσεις.

«Δεν βλέπουμε καμία δικαιολογία για αυτό», είπε ο Μάρτιν. «Περισσότερα από 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ αγαθών και υπηρεσιών διακινούνται καθημερινά μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η διατάραξη αυτής της βαθιάς ολοκληρωμένης σχέσης δεν ωφελεί κανέναν».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι οι δασμοί ήταν αντίθετοι με την «ελεύθερο επιχειρείν και τον ανταγωνισμό» που «έθεσαν τα θεμέλια της επιτυχίας της Δύσης».

«Γι’ αυτό οι Αμερικανοί μπορούν να ακούν μουσική στο σουηδικό Spotify και εμείς οι Σουηδοί μπορούμε να ακούμε την ίδια μουσική στα αμερικανικά iPhone μας», είπε. «Γι’ αυτό λυπάμαι βαθύτατα για την πορεία που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας να περιορίσουν το εμπόριο με υψηλότερους δασμούς».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε «πραγματικούς και αληθινά αντισταθμιστικούς δασμούς» μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ «Χρειάζονται επαρκείς αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Ράσμουσεν - ο οποίος επέπληξε αυτή την εβδομάδα την Ουάσιγκτον για την επιθετική ρητορική της σχετικά με την ανάληψη ελέγχου στη Γροιλανδία, μιας αυτοδιοικούμενης δανικής επικράτειας - σημείωσε ότι «όλοι χάνουν» σε έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

«Αντί να υψώνουμε τείχη, θα πρέπει να γκρεμίσουμε τα εμπόδια», είπε ο Ράσμουσεν. «Η Ευρώπη θα μείνει ενωμένη. Η Ευρώπη θα δώσει ισχυρές και αναλογικές απαντήσεις».

Η υπουργός Εμπορίου της Νορβηγίας Σεσίλι Μίρσεθ είπε ότι η απόφαση του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 15 τοις εκατό στη Νορβηγία –η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ– θα έχει «κρίσιμο» αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.

«Αυτή είναι μια σοβαρή κατάσταση, και τώρα, πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα του τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για τη Νορβηγία», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK, προσθέτοντας ότι οι δασμοί κατά της ΕΕ επηρεάζουν επίσης το Όσλο λόγω των εκτεταμένων εμπορικών τους δεσμών. «Κάνουμε πολλές εξαγωγές στην ΕΕ. Έτσι, θα επηρεάσει και εμάς».

Μια άλλη χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ με υψηλά επίπεδα εμπορικών συναλλαγών με το μπλοκ, η Ελβετία, ζήτησε «σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ελεύθερο εμπόριο» αφού ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 31 τοις εκατό στα αγαθά της.

Η Ελβετία «θα καθορίσει γρήγορα τα επόμενα βήματα», δήλωσε η πρόεδρός της χώρας Καρίν Κέλερ Σούτερ.

Ο Μπερντ Λάνγκε, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατήγγειλε τους δασμούς ως «αδικαιολόγητους, παράνομους και δυσανάλογους», ενώ ο Γιούργκεν Γουόρμπορν, εκπρόσωπος διεθνούς εμπορίου της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης παράταξης στο Κοινοβούλιο, είπε ότι «είναι δύσκολο να είσαι ψύχραιμος όταν ένας φίλος συμπεριφέρεται σαν νταής».

«Αυτό βλάπτει έναν διατλαντικό δεσμό που διατηρείται εδώ και αιώνες», τόνισε ο Γουόρμπορν. «Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή στην ιστορία του εμπορίου, όπου η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί με ενιαίο τρόπο».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την Τουρκία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Σιγκαπούρη και τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων, επλήγησαν με δασμούς 10%.

Ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς προειδοποίησε: «Έχουμε μια σειρά εργαλείων στη διάθεσή μας και δεν θα διστάσουμε να δράσουμε», ενώ πρόσθεσε ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να επιδιώκει μια καλύτερη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Κανείς δεν θέλει έναν εμπορικό πόλεμο και η πρόθεσή μας παραμένει να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία», διευκρίνισε. «Όμως τίποτα δεν είναι εκτός τραπεζιού και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου».

Αναλυτικά η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εκτεταμένους δασμούς:

20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση

26% στις εισαγωγές από την Ινδία

25% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

24% στις εισαγωγές από την Ιαπωνία

32% στις εισαγωγές από την Ταϊβάν

10% στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο

46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ

31% στις εισαγωγές από την Ελβετία

49% στις εισαγωγές από την Καμπότζη

32% στις εισαγωγές από την Ινδονησία

34% στις εισαγωγές από την Κίνα

36% στις εισαγωγές από την Ταϊλάνδη

24% στις εισαγωγές από τη Μαλαισία

30% στις εισαγωγές από τη Νότια Αφρική

10% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία

37% στις εισαγωγές από το Μπαγκλαντές

10% στις εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη

17% στις εισαγωγές από το Ισραήλ

17% στις εισαγωγές από τις Φιλιππίνες

10% στις εισαγωγές από τη Χιλή

10% στις εισαγωγές από την Αυστραλία

29% στις εισαγωγές από το Πακιστάν

10% στις εισαγωγές από την Τουρκία

44% στις εισαγωγές από τη Σρι Λάνκα

10% στις εισαγωγές από την Κολομβία

