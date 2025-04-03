Στο κόκκινο βρίσκονται όλοι οι δείκτες των χρηματιστηρίων της Ασίας σήμερα, Πέμπτη, μετά το κύμα δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ταράζοντας τον πλανήτη.

Οι μετοχές και τα νομίσματα στο Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη κατέρρευσαν σήμερα το πρωί, καθώς οι δύο ασιατικές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν από τους υψηλότερους ανταποδοτικούς δασμούς.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης αναφοράς του Βιετνάμ υποχώρησε έως και 5,4% σε χαμηλό άνω των δύο μηνών και το ντονγκ άγγιξε ιστορικό χαμηλό στα 25.802 ανά δολάριο.

Το μπατ της Ταϊλάνδης αποδυναμώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Ιανουαρίου και οι μετοχές της υποχώρησαν έως και 1,3%.

Ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μινχ Τσινχ πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Παετονγκτάρν Σιναουάτρα δήλωσε ότι η χώρα θα διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Και στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 άνοιξε σήμερα με πτώση άνω του 4%, ενώ ο δείκτης αναφοράς σημείωσε πτώση 3,31%.

Εκτός από τις κινεζικές εισαγωγές, οι οποίες θα πληγούν με δασμό 34% επιπλέον του 20% που είχε επιβάλει προηγουμένως ο Τραμπ, το Βιετνάμ αντιμετωπίζει εισφορές 46%, η Ταϊλάνδη 36%, η Νότια Κορέα 25% και η Ινδία 26%.

Οι νέες επιβαρύνσεις του Τραμπ έχουν αναστατώσει τις αγορές, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι ένας εμπορικός πόλεμος θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Το γουάν της Κίνας άγγιξε χαμηλό επτά εβδομάδων και οι μετοχές σημείωσαν πτώση 0,4%. Το γουόν της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,4% και οι μετοχές υποχώρησαν έως και 2,7% σε χαμηλό τριών μηνών.

Η ινδική ρουπία αποδυναμώθηκε κατά 0,3%, ενώ το ρινγκίτ της Μαλαισίας υποχώρησε έως και 0,6%, σε χαμηλό δύο μηνών.

Ο χρυσός σπάει ρεκόρ

Παράλληλα, η τιμή του χρυσού έσπασε ρεκόρ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ξεπερνώντας τα 3.150 δολάρια.

Περί τις 02:20 (ώρα Ελλάδας), η ουγκιά του πολύτιμου μετάλλου κατέγραφε άνοδο 0,80%, φθάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό: 1.319 δολάρια. Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφτηκε μόλις προχθές Τρίτη.

Στο χρηματιστήριο του Σίδνεϊ, από τα πρώτα που άνοιξαν διεθνώς μετά τις ανακοινώσεις στην Ουάσιγκτον, βασικός δείκτης έπεφτε 1,8%. Στην αγορά παραγώγων στο Τόκιο, η πτώση ήταν πολύ πιο θεαματική (–6%). Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Γουόλ Στριτ —γενικά ευμετάβλητες—, ο Dow Jones έπεφτε 2,4%, ο Nasdaq 4,25%, ο S&P 500 3,4%.

Στις αγορές συναλλάγματος, το γεν, που γενικά θεωρείται τοποθέτηση-ασφαλές καταφύγιο από χρηματομεσίτες, κατέγραφε άνοδο 1% έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Πηγή: skai.gr

