Ανάλυση CNN για δασμούς: Ο Τραμπ ανατρέπει την παγκοσμιοποίηση όπως την ξέραμε

Με τζογάρισμα σε ένα παγκόσμιο τραπέζι πόκερ παρομοίασε οικονομική αναλύτρια του CNN τους σαρωτικούς δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι έρχονται αβέβαιοι καιροί.

«Χρησιμοποιεί τους Αμερικανούς καταναλωτές σαν ένα τσιπ στο παγκόσμιο τραπέζι πόκερ» επισήμανε η αναλύτρια, Rana Foroohar, η οποία προέβλεψε ότι το «παιχνίδι υψηλού πονταρίσματος» θα ταράξει τις αγορές.

Η Foroohar επίσης προέβλεψε ότι οι εργαζόμενοι στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία θα στηρίξουν τον Τραμπ σε αυτή του την κίνηση.

Η ίδια σημείωσε ότι η Ευρώπη θα επιστρέψει με μια «ισχυρή απάντηση», ενώ οι αντιδράσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές μπορεί να διαφέρουν, όπως είπε, ανάλογα με το πόσο στηρίζονται στις ΗΠΑ για την οικονομική ασφάλεια.

Η αναλύτρια παρατήρησε ότι οι δασμοί αυτής της θητείας του Τραμπ είναι διαφορετικοί από αυτούς της πρώτης θητείας του που στόχευαν κυρίως στην Κίνα.

«Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό είναι που λέει ο Τραμπ ότι θα ανατρέψει το σύστημα του Μπρέτον Γουντς. Θα ανατρέψει την παγκοσμιοποίηση όπως την ξέραμε» είπε, αναφερόμενη στη συμφωνία του 1944 που έθεσε τα θεμέλια της οικονομικής τάξης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα η καθοριστική στιγμή της προεδρίας του. Ελπίζω να μην ωθήσει τις ΗΠΑ και τον κόσμο σε ύφεση» πρόσθεσε.

