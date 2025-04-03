Γερμανία: Η βιομηχανία αναμένει σοβαρό πλήγμα από τους δασμούς Τραμπ

Οι εκτεταμένοι δασμοί που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ θα επιφέρουν σημαντικό πλήγμα στη γερμανική βιομηχανία, έναν σημαντικό εξαγωγέα στην κορυφαία οικονομία του κόσμου, δήλωσαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου.

«Για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας: θα το νιώσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ο Ντερκ Γιαντούρα, πρόεδρος της γερμανικής ένωσης BGA που εκπροσωπεί εισαγωγείς και εξαγωγείς. «Θα πρέπει να μεταφράσουμε τους δασμούς σε αυξήσεις τιμών και σε πολλές περιπτώσεις αυτό σημαίνει πτώση των πωλήσεων».



Το σχόλιο έγινε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς στους περισσότερους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων δασμών 20% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχει χωριστός δασμός 25% για τις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Η κίνηση σηματοδοτεί την απόρριψη της «βασισμένης σε κανόνες παγκόσμιας εμπορικής τάξης - και έτσι την απομάκρυνση από τη βάση για τη δημιουργία παγκόσμιας αξίας με την αντίστοιχη ανάπτυξη και ευημερία σε πολλές περιοχές του κόσμου», δήλωσε η Χίλντεγαρντ Μιούλερ, πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας VDA.

«Δεν είναι ''η Αμερική πρώτα'', αυτό είναι ''η Αμερική μόνο''», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πλήγμα από τους δασμούς θα γίνει αισθητό παγκοσμίως και θα κοστίσει θέσεις εργασίας.

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που αναγγέλθηκαν χθες Τετάρτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ «δεν θα έχουν παρά μόνο χαμένους», ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή της η ένωση γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, καλώντας την ΕΕ να αντιδράσει «σθεναρά» μεν, αλλά επιδεικνύοντας επίσης «βούληση να διαπραγματευτεί».

«Η ΕΕ καλείται τώρα να δράσει με ενιαίο τρόπο και την απαραίτητη ισχύ, συνεχίζοντας να στέλνει το μήνυμα πως έχει βούληση να διαπραγματευτεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της ο συλλογικός φορέας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, για την οποία οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά.

Από πλευράς του, ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία απάντηση στους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ.



«Η δύναμη της Ευρώπης είναι η δύναμή μας. Έχουμε τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη» τόνισε ο Χάμπεκ.

Πηγή: skai.gr

