Η BP Plc κόβει 4.700 θέσεις εσωτερικά, περίπου το 5% του εργατικού δυναμικού της και περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας σε εργολάβους, ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Murray Auchincloss στο προσωπικό την Πέμπτη, καθώς ο ενεργειακός κολοσσός με έδρα το Λονδίνο προσπαθεί να μειώσει το κόστος.

Περισσότερες προσπάθειες μείωσης του κόστους σχεδιάζονται φέτος και από εδώ και πέρα, είπε ο Auchincloss. Η εταιρεία έχει σταματήσει ή έχει θέσει σε παύση 30 project από τον περασμένο Ιούνιο για να επικεντρωθεί σε αυτά που αποφέρουν τα περισσότερα χρήματα. Μια προσπάθεια ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα τμήματα, είναι το κλειδί για αυτά τα σχέδια, είπε.

Η BP έχει υποχωρήσει περαιτέρω πίσω από τους συναδέλφους της, τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, κατά τη διάρκεια της θητείας του Auchincloss ως Διευθύνων Σύμβουλος και τώρα αξίζει λιγότερο από το μισό της Shell Plc. Είναι πιο χαμηλά ακόμα και από εταιρείες που κάποτε αποτελούσαν μόνο ένα κλάσμα της αξίας της.

Αντιμέτωποι με αυτήν την απόδοση, οι επενδυτές θέλουν να δουν αλλαγή. Η προσδοκία είναι ότι ο Auchincloss θα ανακοινώσει τον Φεβρουάριο μια περαιτέρω στροφή προς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το εάν αυτό μπορεί να επιτευχθεί αρκετά γρήγορα.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας έρχονται μέρες αφότου η BP ανακοίνωσε ότι καθυστερεί την ενημέρωση στρατηγικής του επόμενου μήνα και τη μετεγκατάστασή της στο Λονδίνο από τη Νέα Υόρκη για να δώσει στον Auchincloss περισσότερο χρόνο για να αναρρώσει από μια ιατρική διαδικασία.

«Κατανοώ και αναγνωρίζω την αβεβαιότητα που φέρνει αυτό για όλους όσοι η δουλειά τους μπορεί να κινδυνεύει, καθώς και την επίδραση που μπορεί να έχει σε συναδέλφους και ομάδες», έγραψε ο Auchincloss σε email προς τους υπαλλήλους της BP, το οποίο δόθηκε επίσης στο Bloomberg. «Έχουμε περισσότερα που πρέπει να κάνουμε φέτος, του χρόνου και μετά, αλλά σημειώνουμε ισχυρή πρόοδο καθώς οδηγούμε την BP στο να αναπτυχθεί ως μια απλούστερη, πιο εστιασμένη εταιρεία με υψηλότερη αξία».

Οι μετοχές της BP σημείωσαν άνοδο 1,2% στις 428,1 πένες στις 11:47 π.μ. στο Λονδίνο, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες του δείκτη Stoxx Europe 600 Energy Index.

Η πτώση της BP τα τελευταία χρόνια αντανακλά λανθασμένους στρατηγικούς υπολογισμούς που εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την περίοδο που έχει αναλάβει τα καθήκοντά του ο Auchincloss ως μόνιμος Διευθύνων Συμβούλου. Ο προκάτοχός του Bernard Looney αγκάλιασε την ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, έκανε μια εσφαλμένη πρόβλεψη ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου είχε ήδη κορυφωθεί και οδήγησε δαπανηρές επιδρομές στην υπεράκτια αιολική ενέργεια - μόνο για να απολυθεί για την προσωπική του συμπεριφορά πριν μπορέσει να υλοποιηθεί η στρατηγική.

Η BP έκτοτε υποβαθμίζει τη στρατηγική του Looney σταδιακά. Επιβράδυνε τη σχεδιαζόμενη μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Φεβρουάριο του 2023, διέκοψε ή έθεσε σε παύση μια σειρά έργων καθαρού υδρογόνου και τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε την απόσχιση ολόκληρης της υπεράκτιας αιολικής δραστηριότητάς της.

Ωστόσο, η εταιρεία αντιστάθηκε στην επαναφορά των ορυκτών καυσίμων που απαιτούν ορισμένοι επενδυτές. Έχει επανειλημμένα καθησυχάσει τους μετόχους ότι διαθέτει αρκετούς αναξιοποίητους πόρους για να εκπληρώσει τα σχέδια παραγωγής της, ωστόσο από το 2020 έχει δώσει το πράσινο φως σε ένα μόνο μεγάλο πετρελαϊκό έργο, το κοίτασμα Kaskida στον Κόλπο του Μεξικού. Αυτή η μακρά περίοδος παραμέλησης θα καταστήσει πιο δύσκολη την επίτευξη μιας γρήγορης ανάκαμψης, λένε οι αναλυτές.

