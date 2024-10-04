Ολοκληρώθηκε η καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους 3,27 δισ. ευρώ από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος αναδείχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής στον διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Αττικής Οδού για 25 έτη. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί την Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου, η κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης παραχώρησης.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού για 25 έτη που θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024, θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες του οδικού άξονα και το δημόσιο συμφέρον γενικότερα. Ειδικότερα:

Το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 3,27 δισ. ευρώ, που αποτελεί το υψηλότερο στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ, μειώνοντας το δημόσιο χρέος κατά περίπου 1,5% του ΑΕΠ.

Εκτός από το εφάπαξ τίμημα, ο Παραχωρησιούχος θα αποδίδει Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης, που θα ανέλθει τελικά σε 9,3% των συνολικών πάσης φύσεως εσόδων από την εκμετάλλευση της Αττικής Οδού. Υπενθυμίζεται ότι στη σύμβαση παραχώρησης προβλεπόταν Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης ύψους 7,5% επί των πάσης φύσεων εσόδων με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με το ύψος των επιτοκίων κατά την ημέρα έναρξης της παραχώρησης. Σε συνέχεια της σημερινής διαδικασίας προσαρμογής της χρηματοδότησης της σύμβασης στις τρέχουσες τιμές επιτοκίων (rebalancing), τελικώς η Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης διαμορφώνεται σε 9,3%.

Στη νέα σύμβαση, η Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας που θα λειτουργεί την Αττική Οδό και όχι επί των καθαρών κερδών όπως ισχύει στην υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης.

Με βάση τις προβλέψεις της νέας σύμβασης παραχώρησης, από την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, το αντίτιμο των διοδίων ανά διέλευση για οχήματα κατηγορίας 2, μειώνεται από 2,80 ευρώ σε 2,50 ευρώ.

Για πρώτη φορά απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων στην Αττική Οδό επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία και σε αναπήρους πολέμου βαριάς αναπηρίας.

Σε συνεννόηση με τον νέο Παραχωρησιούχο, απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων τα ΑμεΑ, ακόμη και αν το όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τους δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους ίδιους. Το ίδιο ισχύει και για τα ημιφορτηγά (βανάκια) για τη μεταφορά ΑμεΑ, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν σε ιδρύματα.

Ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει να εκτελεί εργασίες για την ελαφριά και βαριά συντήρηση του οδικού άξονα, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε τουλάχιστον 380 εκατ. ευρώ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Ο Παραχωρησιούχος θα αξιολογείται για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα κάθε δύο έτη αλλά και μεμονωμένα επί των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs). Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης των στόχων προβλέπεται η επιβολή χρηματικών ποινών και άλλες κυρώσεις ανάλογα με την υστέρηση στην προβλεπόμενη επίδοση.

