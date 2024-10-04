Το ευρώ υποχωρεί 0,03%, στα 1,1028 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1028 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 161,6710 γεν, στο 0,8376 με τη στερλίνα και στο 0,9395 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,21% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,6200 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,33% και διαμορφώνεται στα 1,3167 δολάρια.
