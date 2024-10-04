Αυξήθηκε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Αυξημένη κατά 9,7% ήταν η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε 3,30 εκατ. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 4,0% και 12,3% τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη.

Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 24,56 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13,3%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 7,3% και 16,0% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 207.744, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,2% και 16,6% σε σχέση με το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

