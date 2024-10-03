Κ. Χατζηδάκης: Η σύμβαση για την Αττική οδό οδηγεί σε σημαντική μείωση του Δημοσίου χρέους

«Οι αποκρατικοποιήσεις είναι ωφέλιμες όχι μόνο για τα έσοδα που εισπράττει το Δημόσιο από αυτές αλλά κυρίως γιατί στέλνουν μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει. Δεν έχει πια το κρατικιστικό μοντέλο αλλά οικονομία της αγοράς, που είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική. Δεν είναι μόνο μέθοδος μείωσης του χρέους αλλά και μοχλός ανάπτυξης. Διότι με τις αποκρατικοποιήσεις, αντί για προβληματικές καταστάσεις που πέφτουν στο τέλος στο κεφάλι των πολιτών και των φορολογουμένων, έρχονται επενδυτές που λειτουργούν καλύτερα τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που αποκρατικοποιούνται».

Αυτά επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής οδού. Και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα αποκρατικοποιήσεων που είναι:

-Η Ολυμπιακή: «Οι φορολογούμενοι πλήρωναν 350 εκατομμύρια το χρόνο, 1 εκατομμύριο την ημέρα, για να συντηρείται η Ολυμπιακή. Τόσα περίπου εισπράττει τώρα το Δημόσιο από τις δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή είναι η επιτυχία των αποκρατικοποιήσεων», τόνισε ο υπουργός.

-Τα περιφερειακά αεροδρόμια: «Θυμάστε πως ήταν τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Μυκόνου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Ρόδου και πως είναι σήμερα; Δεν είναι μόνο ότι το Δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει για τη συντήρηση των αεροδρομίων, αλλά έχουμε και πιο σύγχρονη εικόνα τουριστικού προϊόντος», σημείωσε.

-Τα λιμάνια: «Πώς ήταν τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης; Ήταν αυτό που άξιζε η χώρα και αυτό που ήθελαν ο εμπορικός και ο ναυτιλιακός κόσμος; Το λιμάνι του Πειραιά έχει φθάσει σήμερα σε ορισμένες δραστηριότητες στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη διαφορά στον κύκλο εργασιών και τις θέσεις εργασίας».

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι μετά τις εκλογές ολοκληρώθηκαν 11 αποκρατικοποιήσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, με τελευταία την αποκρατικοποίηση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας με υπερκάλυψη κατά 12 φορές. «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον επενδυτικό χάρτη, ότι υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας και προοπτικές για τον Έλληνα πολίτη», τόνισε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Αττική οδό ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας υπογράμμισε τα βασικά στοιχεία της σύμβασης σημειώνοντας τα εξής:

Για το οικονομικό αντάλλαγμα: «Τα 3,27 δισ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο που έχει εισπράξει ποτέ το Δημόσιο, και σίγουρα το ΤΑΙΠΕΔ από τότε που συνεστήθη. Ορισμένοι έθεσαν το ζήτημα γιατί δεν είναι ακόμη υψηλότερο το τίμημα. Υπήρξε ένας διαγωνισμός, ο πλειοδότης έδωσε 3,27 δισ. και οι άλλοι 2-2,4 δισ. Αν υπήρχαν τόσο μεγάλα κέρδη γιατί τόσοι ελληνικοί και διεθνείς οίκοι δεν έδωσαν κάτι παραπάνω; Αυτές οι θεωρίες απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Υπενθύμισε δε ότι πέρα από το εφάπαξ αντάλλαγμα, ο παραχωρησιούχος θα αποδίδει ετησίως στο Δημόσιο και το 7,5% των εσόδων.

Για τη διάθεση του οικονομικού ανταλλάγματος: «Τα έσοδα θα συμβάλουν ώστε να μειωθεί περαιτέρω το χρέος σχεδόν κατά 1,5 μονάδα του ΑΕΠ, ήδη από φέτος. Το χρέος είχε ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ το 2021 λόγω και των δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Φέτος θα είναι 153% και το 2028 θα είναι 133%. Δεν είναι μόνο δικές μας εκτιμήσεις αλλά και της ΕΕ και των οίκων αξιολόγησης. Η μείωση του χρέους δεν είναι μόνο λογιστικό ζήτημα αλλά είναι μήνυμα αξιοπιστίας και διαβατήριο για να γίνουν επενδύσεις, να ανοίξουν καινούργιες και καλύτερες δουλειές. Αφορά άμεσα την καθημερινότητά μας», σημείωσε ο υπουργός.

Για την ευρύτερη σημασία της σύμβασης: «Είναι μια πολύ μεγάλης κλίμακας επένδυση που στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στην οικονομία, το οποίο φτάνει στις αγορές και τους επενδυτές διεθνώς. Είναι ένα θετικό μήνυμα για την Ελλάδα».

Για τη μείωση των διοδίων, από 2,8 σε 2,5 ευρώ: «Όσοι διαμαρτύρονται θέλουν να μη μειωθούν; Αν στεναχωριέστε για κάποιους λόγους από τη μείωση, πείτε το να αυξηθούν στα 2,8 ευρώ», τόνισε.

Για τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου : Η σύμβαση προβλέπει επενδύσεις ύψους 380 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Αττικής οδού, λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, έλεγχο από το Δημόσιο για την επίτευξη δεικτών απόδοσης και αυστηρές ποινές αν ο παραχωρησιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αυτές. «Σκεφτείτε αν δεν υπήρχε η συνέχεια της σύμβασης ή αν ξαναγυρνούσαμε στο «άγιο» όπως ορισμένοι πιστεύουν Δημόσιο. Και χρειαζόταν να διαχειρίζεται το Δημόσιο αυτό το έργο, με την τεράστια επιτυχία που χειρίστηκε άλλα έργα με όλες τις κυβερνήσεις».

«Πιστεύω στις αποκρατικοποιήσεις, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, όχι απλώς ιδεολογικά αλλά επειδή βλέπω ότι επιδρούν θετικά στην οικονομία. Εμείς έχουμε διδαχθεί από τα λάθη και τα δικά μας και από τα λάθη της χώρας. Και προχωρούμε μπροστά με πνεύμα ευρωπαϊκό, σύγχρονο και κοινής λογικής».

