Η παροχή επιπλέον χρόνου στη διασύνδεση ταμειακού συστήματος και τερματικών POS, που ανακοινώθηκε και προβλέπεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δεν σημαίνει παράταση για το σύνολο των υπόχρεων, όπως διευκρινίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως σημειώνεται, η παροχή επιπλέον χρόνου, αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διασύνδεσης για επιχειρήσεις, που διαθέτουν εκδόσεις ERP και τύπους POS, τα οποία, με βάση τα στοιχεία που έλαβε η ΑΑΔΕ από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και τους Παρόχους POS (NSPs), δεν μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους για λόγους πολυπλοκότητας της τεχνικής υλοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.