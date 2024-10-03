Αλλάζουν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου προς Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024 οι τιμές των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας με τις αλλαγές στα διόδια αλλά και τι θα ισχύσει για τις συσκευές e-PASS

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης, σχετικά με την παράδοση από το Ελληνικό Δημόσιο του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού στον νέο παραχωρησιούχο (Νέα Αττική Οδός Μ.Α.Ε.), την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024, ακολουθεί ενημέρωση για τις διαδικασίες μετάβασης του αυτοκινητοδρόμου στο νέο καθεστώς παραχώρησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου προς Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024, η εταιρεία «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μ.Α.Ε.» αναλαμβάνει την εκμετάλλευση και λειτουργία της Αττικής Οδού βάσει της από 12.09.2024 Σύμβασης Παραχώρησης. Κατόπιν αυτού, ο υφιστάμενος τιμοκατάλογος διοδίων και τα συνδρομητικά / εκπτωτικά προγράμματα, ισχύουν, ως έχουν, έως και το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 23:59:59.

Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου προς Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024, τα διόδια τέλη ανά κατηγορία οχήματος, οι απαλλαγές και ενδεχόμενες εκπτώσεις ρυθμίζονται πλέον σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 12.09.2024 Σύμβασης Παραχώρησης.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024, οι τιμές των διοδίων διαμορφώνονται ως ακολούθως:

• €1,25 για τα μοτοποδήλατα

• €2,50 για τα ΙΧ (κατηγορίες 2, 3 και 4)

• €6,25 για τα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5)

• €10,00 για τα μεγάλα φορτηγά (κατηγορία 6)

Στο ίδιο πλαίσιο και προκειμένου να μην επηρεαστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την επαρκή ενημέρωση των συνδρομητών, από τις 06.10.2024 η νέα εταιρεία παραχώρησης «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μ.Α.Ε.» υπεισέρχεται αυτόματα σε όλες τις συμβάσεις με τους συνδρομητές, στη θέση των Εταιρειών «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», αναλαμβάνοντας όλα τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τις συμβάσεις αυτές.

Ως εκ τούτου, οι συσκευές e-PASS (πομποδέκτες) και οι κάρτες διελεύσεων συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κανονικά και μετά τις 05.10.2024, με μεταφορά των ποσών που αντιστοιχούν στα χρηματικά υπόλοιπα των συνδρομητικών λογαριασμών προπληρωμής.

Ειδικά για τον Οκτώβριο 2024, διατηρούνται τα εξής συνδρομητικά προγράμματα:

• Πρόγραμμα Bonus: διατηρείται η πρόβλεψη για τις 15 δωρεάν διελεύσεις του Οκτωβρίου.

• Προγράμματα Friendly και Business: οι τιμές των 30 πρώτων διελεύσεων μειώνονται στα επίπεδα του Βασικού Διοδίου (βλ. παραπάνω νέες τιμές), με τις υφιστάμενες τιμές των επόμενων 20 διελεύσεων (31η έως 50η) και τις τιμές πλέον των 50 διελεύσεων (51η και άνω) να διατηρούνται ως έχουν σήμερα, μόνο για τον μήνα Οκτώβριο.

Επιπλέον, οι συσκευές e-PASS εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και στους άλλους αυτοκινητοδρόμους, ενώ αντίστοιχα οι πομποδέκτες άλλων αυτοκινητοδρόμων συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κανονικά και στην Αττική Οδό.

Για τεχνικούς λόγους, παρακαλούνται όσοι χρήστες συνδρομητικών προγραμμάτων e-PASS επιθυμούν, να ανανεώσουν τα υπόλοιπα των συνδρομητικών λογαριασμών τους έως την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του συστήματος την επόμενη μέρα, κατά την παραπάνω μετάβαση.

Σχετικά με τις υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, σε ισχύ παραμένει ο 4ψήφιος Αριθμός Έκτακτης Ανά γκης 1024, όπου οι οδηγοί μπορούν να καλούν κι ένα περίπολο θα βρίσκεται άμεσα κοντά τους (24 ώρες/7 ημέρες), όπως επίσης και οι δωρεάν υπηρεσίες οδικής βοήθειας για την ασφαλή μεταφορά ακινητοποιημένου οχήματος εκτός του αυτοκινητόδρομου.

Σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών σε ισχύ παραμένει το τηλέφωνο 210 6682222.

