Η αποκάλυψη εικονικών εταιριών οδικών μεταφορών, μετά από πολύμηνες ενέργειες της Επιθεώρησης Εργασίας και την πραγματοποίηση διασυνοριακών ελέγχων, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, απασχόλησε πρόσφατη συνάντηση στελεχών, εμπειρογνώμων και εκπροσώπων εθνικών Αρχών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Σλοβακία.

Οι επιχειρήσεις αυτές δήλωναν ψευδώς την έδρα τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εισφοροδιαφεύγουν, να φοροδιαφεύγουν και να μην καλύπτουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διασυνοριακοί έλεγχοι ξεκίνησαν, μετά από ελέγχους της ελληνικής Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με στελέχη της γενικής διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Τροχαίας και υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η επιβολή φόρων, εισφορών και προστίμων, δεν αφορά μόνο στην τρέχουσα χρήση, αλλά και στα προηγούμενα πέντε και σε κάποιες περιπτώσεις δέκα έτη.

Στη συνάντηση έγινε ανάλυση σχετικών διασυνοριακών υποθέσεων για τη διευκόλυνση πραγματοποίησης στοχευμένων ελέγχων, με την αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης κινδύνου.

Εξετάστηκαν δείκτες και προειδοποιητικά σημάδια αναγνώρισης τέτοιων εταιριών, όπως στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις και εμπορικά επιμελητήρια. Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών Αρχών Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

