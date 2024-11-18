Αντιφατικές αποδεικνύονται οι επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών καθώς - ενώ παραμένουν διστακτικοί σε δαπάνες για τρόφιμα και βασικά είδη στο σουπερμάρκετ - αυξάνουν τις αγορές τους σε προϊόντα τεχνολογίας.

Οι Έλληνες συνεχίζουν να επιλέγουν με βάση τις τιμές, αυξάνοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα καλάθια τους. Την ίδια στιγμή, αυξάνουν τις αγορές τους σε κινητά και μικρές συσκευές που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Consumer Outlook της NielsenIQ που παρουσιάζουν ΤΑ ΝΕΑ, οι καταναλωτές στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν βελτιωμένη ψυχολογία και να νιώθουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Ωστόσο, παραμένουν διστακτικοί ως προς τις δαπάνες στο σουπερμάρκετ, με την άνοδο των τιμών στα τρόφιμα να αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία.Γιαυτό προσπαθούν να περιορίζουν τη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη.

Την ίδια στιγμή, στον τομέα της τεχνολογίας και των διαρκών αγαθών ο Ελληνας καταναλωτής επιδεικνύει διαφορετική συμπεριφορά, η οποία σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τις σύγχρονες lifestyle τάσεις αλλά και το «κύρος» που προσδίδει κάθε συσκευή.

Ετσι, ενώ οι καταναλωτές στην Ελλάδα επιλέγουν να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τρόφιμα και άλλα είδη που αντιπροσωπεύουν πλέον το ¼ του μέσου καλαθιού των ελληνικών νοικοκυριών (24,7% του συνόλου των αγορών), για να περιορίσουν το κόστος, την ίδια στιγμή αυξάνουν τις αγορές τους στον τομέα της τεχνολογίας και των διαρκών αγαθών.

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά το εννεάμηνο του 2024 αύξησαν τις αγορές τους σε κινητά τηλέφωνα κατά 7,5%, υπολογιστές κατά 2,2% και μικρές οικιακές συσκευές κατά 5,1%.

Για τους ανθρώπους της αγοράς, αυτή η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά φαίνεται να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Όπως επισημαίνουν, η περίοδος των έντονων πληθωριστικών πιέσεων στα νοικοκυριά άλλαξε τις προτιμήσεις και εκπαίδευσε τους καταναλωτές σε κατηγορίες προϊόντων, όπως τα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τους εξοικονομώντας χρήματα για άλλες κατηγορίες προϊόντων που στο παρελθόν δυσκολεύονταν να αποκτήσουν.

