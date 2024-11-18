Κατεύθυνση αναζητούσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από τέσσερις συνεχείς εβδομάδες απωλειών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 10:20 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης σημείωσε την Παρασκευή το πρώτο σερί τεσσάρων πτωτικών εβδομάδων μέσα σε δυόμισι χρόνια, λόγω των απογοητευτικών εταιρικών αποτελεσμάτων, της αύξησης των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και των ανησυχιών για τον αντίκτυπο από τις πολιτικές του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις παγκόσμιες οικονομίες και επιχειρήσεις.

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν πτώση 0,3% ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της εταιρίας Nvidia αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

