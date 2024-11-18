ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου - Κω, έργο που είναι κομβικό για την διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό δίκτυο, ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδιακών συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC), καθώς και δύο Σταθμών Μετατροπής, που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της διασύνδεσης.

Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 630 εκατ. ευρώ, ενώ για τους Σταθμούς Μετατροπής σε 789,1 εκατ. ευρώ.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Η διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το δεύτερο καλωδιακό σύστημα με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος, που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μετά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής, θα έχει μεταφορική ικανότητα 1.000 MW και θα είναι συνολικού μήκους 380 χλμ.

Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, μέσω της διασύνδεσης Κορίνθου - Κω πρόκειται να συνδεθούν, στη συνέχεια, έξι αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Δωδεκανήσων (Καρπάθου, Ρόδου, Σύμης, Καλύμνου, Πάτμου και Αρκιών), θωρακίζοντας την ασφαλή ηλεκτροδότηση δέκα ακόμη νησιών που τροφοδοτούνται εμμέσως από καλώδια μέσης τάσης.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, καθώς θα επιτρέψει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων και κοστοβόρων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μέχρι σήμερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για όλους τους καταναλωτές υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε έως και 3,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2029 - 2053. Το έργο έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να υλοποιεί με ταχύ ρυθμό επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της νησιωτικής Ελλάδας. Η διασύνδεση Κορίνθου - Κω θα ενώσει, για πρώτη φορά, τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση του χερσαίου και υπεράκτιου ανανεώσιμου δυναμικού δεκάδων νησιών. Με την κατασκευή της δεύτερης εγχώριας διασύνδεσης με τεχνολογία HVDC, ο ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει ότι βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" των Διαχειριστών πανευρωπαϊκά που διαθέτουν την τεχνογνωσία για τόσο σύνθετα ενεργειακά έργα. Ο νέος κύκλος των νησιωτικών διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και το ΒΑ Αιγαίο έχει ήδη ανοίξει με τον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σύντομα και για τα υποβρύχια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος. Όπως προβλέπει ο δεκαετής επενδυτικός σχεδιασμός μας, μέχρι το 2030 όλα τα μεγάλα νησιά της χώρας θα είναι πλέον διασυνδεδεμένα με τον χερσαίο κορμό, μέσα από σύγχρονες και ανθεκτικές ηλεκτρικές υποδομές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.