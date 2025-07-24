Λευκός Οίκος: Η συζήτηση για συμφωνία δασμών 15% με την ΕΕ είναι «εικασίες»

Η συζήτηση σχετικά με οποιεσδήποτε πιθανές εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να θεωρείται «εικονική υπόθεση», εκτός εάν ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ο εκπρόσωπος απάντησε σε δύο διπλωμάτες της ΕΕ που δήλωσαν νωρίτερα την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον που θα οδηγήσει σε έναν ευρύ δασμό 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ουάσινγκτον δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα και ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε σοβαρές εμπορικές συνομιλίες με την ΕΕ και θα επιβάλει χαμηλότερους δασμούς, αν η Ένωση ανοίξει τις πόρτες της στις αμερικανικές επιχειρήσεις.
