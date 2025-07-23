ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου o δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ και ο Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά πάνω από τις 45.000 μονάδες, εν μέσω αισιοδοξίας για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 507,85 μονάδων (+1,14%), στις 45.010,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 127,33 μονάδων (+0,61%), στις 21.020,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 49,29 μονάδων (+0,78%), στις 6.358,91 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.