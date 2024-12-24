Λογαριασμός
Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε στο έδαφος όλες τις πτήσεις της American Airlines

Στο έδαφος έχουν καθηλωθεί όλες οι πτήσεις της American Airlines, λόγω τεχνικών προβλημάτων, ανακοίνωσε η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Στο έδαφος έχουν καθηλωθεί όλες οι πτήσεις της American Airlines, λόγω τεχνικών προβλημάτων, ανακοίνωσε η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. 

«Δεν έχει δοθεί εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν», φέρεται να απάντησε η εταιρεία στο X, σε ερώτηση εγκλωβισμένου επιβάτη.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το είδος του προβλήματος, αναμένεται να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα καθώς Παραμονή Χριστουγέννων εκατομμύρια άνθρωποι έχουν  προγραμματίσει να πετάξουν. 

Σύμφωνα με το Reuters, η μετοχή του αερομεταφορέα καταγράφει πτώση 3,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. 

