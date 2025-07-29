Ράλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, λόγω της εμπορικής συμφωνίας των ΗΠΑ με την ΕΕ και την αύξηση της πίεσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Ρωσία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου) σημειώνουν άνοδο 3,91% στα 72,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου) διαπραγματεύεται στα 69,40 δολάρια με άνοδο 4,03%.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αρχίσει να επιβάλλει δασμούς στη Ρωσία «σε 10 ημέρες από σήμερα», εάν η Μόσχα δεν σημειώσει πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

«Υπάρχει μια σκληρή προθεσμία 10 ημερών», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group. «Και υπάρχει η υπόνοια ότι και άλλες χώρες θα μας ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Επίσης, την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι είχε πει σε Κινέζους αξιωματούχους ότι, δεδομένης της αμερικανικής νομοθεσίας για τους δευτερογενείς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, η Κίνα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει υψηλούς δασμούς εάν το Πεκίνο συνέχιζε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

