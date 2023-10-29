Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Νοεμβρίου

Συνολικά 1,22 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1.847.524 δικαιούχους, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 21,7 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- Στις 31 Οκτωβρίου 2023, θα καταβληθούν 6,1 εκατ. ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν. 4778/21) μηνός Νοεμβρίου 2023 σε 14.955 συνταξιούχους.

- Στις 30 Οκτωβρίου 2023, θα καταβληθούν 1,12 δισ. ευρώ για 1.739.285 κύριες και επικουρικές συντάξεις.

- Στις 3 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 336.000 ευρώ σε 460 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Στις 31 Οκτωβρίου 2023, θα καταβληθούν 29.025 ευρώ σε 42 δικαιούχους για αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων.

- Τέλος, την 1η Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 10,6 εκατ. ευρώ σε 4.782 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ σε μισθωτούς δικηγόρους, μηχανικούς, υγειονομικούς.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 28 εκατ. ευρώ σε 51.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 11 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

