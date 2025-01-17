Πρόχειρη και αντιφατική χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τα ασφάλιστρα υγείας ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8 και στην ΕΡΤ.

«Από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντιλήφθηκα το πρόβλημα με τα ισόβια ασφάλιστρα υγείας, μίλησα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, με την Τράπεζα της Ελλάδας και φυσικά με τους εκπροσώπους των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών. Έπρεπε να παρέμβει η Κυβέρνηση για να υπάρξει λύση και αυτό κάναμε με αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο», τόνισε αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Έμεινα έκπληκτος από την προχειρότητα της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πρόχειρη και αντιφατική η πρόταση κάθε χρόνο να αυξάνονται τα ασφάλιστρα όσο είναι ο δείκτης πληθωρισμού για τη δημόσια υγεία από την ΕΛΣΤΑΤ συν 1%. Ρώτησα δύο φορές τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη και δεν μου απάντησε ουσιαστικά, όπως και για το αν έχει συζητήσει με τον πρόεδρο της ΤτΕ, ο οποίος έχει τη θεσμική ευθύνη της εποπτείας του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος. Ούτε γι’ αυτό πήρα απάντηση. Οι πολίτες δεν θέλουν λόγια και εύκολες κουβέντες για κομματικούς σκοπούς, αλλά πράξεις και αποτελέσματα. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, εργαζόμαστε για την κοινωνία με σχέδιο και αποτέλεσμα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης πως «είναι παράλογο οι αυξήσεις να μειώνονται στο μισό και η αντιπολίτευση να μιλάει για καρτέλ. Εγινε κάτι καλό για τους πολίτες και όχι κάτι αρνητικό. Αν δεν μείωναν οι ασφαλιστικές εταιρείες τις τιμές τους, πάλι θα μας κατηγορούσαν».

Επισήμανε ακόμα πως ο «νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 θα εξασφαλίζει δύο πράγματα: την ευστάθεια του ασφαλιστικού συστήματος και τη δυνατότητα των καταναλωτών να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν αυτά τα συμβόλαια», ενώ με την τροπολογία που κατατέθηκε, θα διασφαλίζεται η διαφάνεια στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα πηγαίνουμε πλέον σε αυξήσεις όπως αυτές που έδειχνε ο δείκτης του ΙΟΒΕ», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

