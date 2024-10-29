IRIS: Υποχρεωτικό το 2025 και για τις επιχειρήσεις

Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και με το σύστημα πληρωμών IRIS προωθεί το επόμενο έτος το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, μετά τους ελεύθερους επαγγελματίες, έως την άνοιξη του 2025 η χρήση του IRIS θα διευρυνθεί, ώστε να καλύψει το σύνολο των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια το IRIS των επιχειρήσεων, θα συνδεθεί με τις ταμειακές μηχανές, ώστε κάθε φορά που γίνεται μια άμεση πληρωμή να εκδίδεται παράλληλα και η απόδειξη, όπως γίνεται σήμερα με τις πληρωμές με κάρτες.

Ηδη, πολλές επιχειρήσεις, αν και δεν είναι υποχρεωμένες, έχουν ήδη εγκαταστήσει το σύστημα IRIS, και δέχονται άμεσες πληρωμές στον λογαριασμό τους από τους πελάτες τους.



Πηγή: skai.gr

