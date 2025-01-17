Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να σαρώνει στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, κατακτώντας 21 υποψηφιότητες στα βραβεία κύρους 2025 EE BAFTA Film Awards για ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμ.ό

Η ταινία «Emilia Perez» του Jacques Audiard απέσπασε 11 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών για Καλύτερη ταινία, Καλύτερο σκηνοθέτη, Καλύτερο σενάριο, Καλύτερη Α’ Γυναικεία ερμηνεία για την Karla Sofia Gascon, Καλύτερη Β’ Γυναικείας ερμηνείας για τη Selena Gomez & Zoe aldana.

Η ταινία «Kneecap» απέσπασε 6 υποψηφιότητες μεταξύ αυτών Καλύτερης βρετανικής ταινίας, Καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας, Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

H ταινία «The Outrun» απέσπασε 2 υποψηφιότητες για Καλύτερη βρετανική ταινία και καλύτερης ηθοποιού για την Saoirse Ronan.

Η ταινία «Bird» έλαβε μία υποψηφιότητα για Καλύτερη βρετανική ταινία ενώ η ταινία «I'm Still Here (Ainda Estou Aqui)» κέρδισε μία υποψηφιότητα για καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες: Nominations Announced for the 2025 EE BAFTA Film Awards - Bafta

Όλες οι παραπάνω ταινίες αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2025-2026 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Η φετινή 78η τελετή απονομής των βραβείων κύρους 2025 EE BAFTA Film Awards θα μεταδοθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου από το BBC One και από το Novacinema1 και το Novastars.

Πηγή: skai.gr

