Άγνωστα στοιχεία για το σύστημα IRIS, τη δωρεάν μεταφορά χρημάτων ανάμεσα σε φίλους, και τη ΔΙΑΣ Α.Ε., τον κόμβο που συνδέει όλες τις τράπεζες για να γίνονται μεταφορές χρημάτων, παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

- Το IRIS έχει αυτή τη στιγμή 3,5 εκατ. χρήστες όταν την 1η Ιανουαρίου 2021 είχε 500.000

- Καθημερινά προστίθενται 100.000 χρήστες IRIS

- Στην Ελλάδα υπάρχουν 6,5 εκατ. χρήστες mobile banking apps

- Από το σύστημα ΔΙΑΣ θα διακινηθούν φέτος μισό τρισεκατομμύριο ευρώ (500 δισ. ευρώ)

- Από το IRIS θα διακινηθούν 6 δισ. ευρώ

- Για το λογισμικό έχουμε γράψει στη ΔΙΑΣ πάνω από 1 εκατ. γραμμές κώδικα

Εξηγώντας για τα όρια μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS, η κυρία Καμπουρίδου είπε ότι:

- Το πρώτο αφορά δωρεάν μεταφορά χρημάτων από φίλους με όριο τα 500 ευρώ

- Το δεύτερο αφορά πληρωμές ελευθερων επαγγελματιών (υδραυλικούς, δικηγόρους, λογιστές, ηλεκτρολόγοι κ.α.) με όριο τα 1.000 ευρώ. Για την εκδοχή αυτή έχουν εγγραφεί 560.000 ελεύθεροι επαγγελματίες σε σύνολο 720.000 που υπάρχουν στη χώρα

«Η ΔΙΑΣ μεγαλώνει τα 4 χρόνια με διψήφιο αριθμό αύξησης και έφτασε τις κάρτες που είναι το ανταγωνιστικό μέσο ενώ το IRIS μεγαλώνει με τριψήφιο ρυθμό τα τελευταία 4 χρόνια» πρόσθεσε η κυρία Καμπουρίδου.

Η ίδια αναφέρθηκε, τέλος, στην πιο πρόσφατη εκδοχή του IRIS, το IRIS e-Commerce, το οποίο χρησιμοποιούν 7.000 e-shop σε όλη τη χώρα με τα περισσότερα να είναι φαρμακεία, «μερακλήδες οι φαρμακοποιοί» σχολίασε η κυρία Καμπουρίδου.

Ερωτηθείσα, τέλος, για το αν είναι τραπεζικός ή ειδική στους υπολογιστές, η κυρία Καμπουρίδου εξήγησε ότι «εγώ είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Κώδικα έμαθα στο πανεπιστημιο Αθηνών που ήταν το πρώτο μου πτυχί και στο στο πανεπιστημιο του Stanford που ήταν το δεύτερο πτυχίο μου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master of Science (MSc) στην Ηλεκτρομηχανολογία).

Πηγή: skai.gr

