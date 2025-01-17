Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ

Την επιλογή του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ πρόκειται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τον Ν. 5062/2023 για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα και την κατάρτιση του τελικού πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων από το ΑΣΕΠ, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πρόκειται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ Α.Ε. την επιλογή του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου ως Διευθύνοντος Συμβούλου», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Όπως προστίθεται, «μετά την προσεχή Γενική Συνέλευση, η απόφαση θα γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Επιτροπή του Άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων για παροχή γνώμης. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται στέλεχος για τη διοίκηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης μέσα από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής διοικήσεων. Η επιλογή του σημερινού Γενικού Διευθυντή Προγράμματος κ. Παπαβασιλείου έγινε με βάση την ανάγκη να αναδειχθεί ένα πρόσωπο που προέρχεται από τα σπλάχνα της ΕΡΤ, καθώς εργάζεται σε αυτήν επί 27 έτη, από το 1997, ενώ ως Γενικός Δ/ντής Προγράμματος από το 2020 είχε σημαίνοντα ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια.

Ο Υφυπουργός ευχαριστεί την απερχόμενη Διευθύνουσα Σύμβουλο Κατερίνα Κασκανιώτη για τον άψογο τρόπο με τον οποία επιτέλεσε τα καθήκοντά της και το σημαντικό της έργο στη λειτουργία της εταιρείας, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι θα έχει ανάλογη επιτυχία στα επόμενά της βήματα.

Αποστολή των μελών της διοίκησης, παλαιών και νέων, παραμένει το να συνεχίσουν να υπηρετούν με αφοσίωση το έργο της ΕΡΤ και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και περιεχόμενο, πάντοτε με σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου αποτελεί πρόσωπο με μακρόχρονη και πλούσια προϋπηρεσία στη δημόσια τηλεόραση. Εργάζεται στην ΕΡΤ από το 1997 από τα 18 του χρόνια και έχει απασχοληθεί σε διάφορους τομείς στην εταιρεία, με πάνω από μία δεκαετία σε θέσεις ευθύνης.

Από το 2020 είναι ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος της ΕΡΤ, διάστημα στο οποίο έχει αποδείξει τις ικανότητες του όχι μόνο στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στην αναμόρφωση συνολικά της εικόνας της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.

Έχει επίσης διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές».

