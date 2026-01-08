Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζει άρδην ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφεται στους αγρότες ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Το…θέλημα των αγροτών γίνεται πράξη και η έκπτωση θα γίνεται άμεσα, στην αντλία, αντί να επιστρέφεται συνολικά το ποσό κάθε 3 μήνες.

Ένα μέτρο που αναμένεται να τονώσει σημαντικά τη ρευστότητα των αγροτών και ταυτόχρονα να μην επιτρέψει τη διόγκωση του λαθρεμπορίου, διασκεδάζοντας τους φόβους που είχαν αρχικά εκφραστεί. Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά εφαρμογής του παλιού συστήματος για τον γενικό πληθυσμό των αγροτών.



Η όλη διαδικασία έτσι όπως την παρουσίασε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της συνολικής δέσμης μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, είναι εξαιρετικά απλή και δεν επιφέρει κανένα κόστος στον αγροτικό κόστος.



Το μόνο που απαιτείται από σύσσωμο τον αγροτικό κόσμο είναι να κατεβάσει στο κινητό μια εφαρμογή που θα είναι ενσωματωμένη στο MyData app της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Νοεμβρίου λοιπόν, κάθε φορά που ένας αγρότης θα πηγαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων για να αγοράσει πετρέλαιο, θα εμφανίζει ανοίγοντας την ειδική εφαρμογή έναν μοναδικό ειδικό κωδικό συναλλαγής (QR Cod) τον οποίο θα παράγει αυτόματα η εφαρμογή.



Ταυτόχρονα, θα πρέπει και το σύνολο των πρατηριούχων της χώρας να έχει κατεβάσει μια άλλη εφαρμογή. Μόλις ο αγρότης θα εμφανίζει τον QR code , ο πρατηριούχος θα τον σκανάρει με την εφαρμογή που θα έχει κατεβάσει και θα πραγματοποιείται έτσι ένας on line έλεγχος μέσω του οποίου θα πιστοποιείται:

Η Ταυτότητα του δικαιούχου

Ότι πρόκειται για αγορά diesel κίνησης

Ότι ο αγρότης έχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης



Εφόσον ο έλεγχος δείξει ότι όλα είναι εν τάξει, θα προχωρά η συναλλαγή και ο αγρότης θα αγοράζει την ποσότητα του πετρελαίου που επιθυμεί με έκπτωση 41 λεπτών/λίτρο. Για παράδειγμα, αν η αγορά γινόταν σήμερα, ο αγρότης θα αγόραζε το πετρέλαιο όχι στα 1,51€/λίτρο (σημερινή τιμή) αλλά στα 1,10€/λίτρο. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, θα ενημερώνεται και η μερίδα του αγρότη, και θα αφαιρούνται από τη συνολική του πίστωση, τα λίτρα που κάθε φορά θα αγοράζει.

Το πόσα λίτρα πετρελαίου δικαιούται ο κάθε αγρότης, εξαρτώνται από το είδος της καλλιέργειας του και η οποία δηλώνεται κάθε χρόνο έως το τέλος Οκτωβρίου με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Για παράδειγμα ,οι βαμβακοπαραγωγοί δικαιούνται δικαιούνται 30 λίτρα/στρέμμα και οι σιτοπαραγωγοί 16 λίτρα/στρέμμα. Στόχος είναι το 95-99% των αγροτών να μην βγαίνουν εκτός ορίων, καθώς ο μοναδικός λόγος ύπαρξης τους είναι η αποφυγή του λαθρεμπορίου.



Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι για μερικές καλλιέργειες τα όρια που ισχύουν δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα και γι’ αυτό και θα συστήσει ειδική επιτροπή – ιδανικά με τη συμμετοχή των αγροτών – ώστε να επαναπροσδιοριστούν προς τα πάνω. Γεγονός που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και το συνολικό κονδύλι που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 100εκατ€ ετησίως.



Το νέο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο έχει έναν….ριγμένο. Αυτός είναι οι πρατηριούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν τον ΕΦΚ τον οποίον όμως δεν θα εισπράττουν.

Για την προστασία τους, το Υπουργείο Οικονομικών με την ΑΑΔΕ θα αναπτύξουν μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα τους επιστρέφεται ο ΕΦΚ που αποδίδουν μέσα σε 10 ημέρες το μέγιστο ώστε να μην διαταραχθεί και η δική τους ρευστότητα. Μια διαδικασία που είναι υπό διαμόρφωση αυτήν τη στιγμή.



Ειδικά για τους νέους αγρότες, όσοι δηλαδή δεν έχουν υποβάλει την πρώτη τους ΟΣΔΕ, θα ισχύει το παλιό σύστημα επιστροφής με τις τριμηνιαίες καταβολές. Και μετά την αίτηση τους και άρα την καταγραφή τους στο σύστημα, θα μπορούν να αγοράζουν το πετρέλαιο με έκπτωση στην αντλία.



Πηγή: skai.gr

