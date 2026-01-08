Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στη Wall Street, μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας και την ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και την ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 466 μονάδων (–0,94%), στις 48.996,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 37,10 μονάδων (+0,16%), στις 23.584,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (–0,34%), στις 6.920,93 μονάδες.

