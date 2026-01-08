«Ζεστό» κρατικό χρήμα 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ζεστό» κρατικό χρήμα για να «στήσουν» την δική τους επιχείρηση έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν χιλιάδες νέοι άνεργοι: Το ποσό που μπορούν να εξασφαλίσουν διαμορφώνεται στα 17.500 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Ο νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) φέρει τον τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία».

Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι προϋποθέσεις

Έμφαση θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες και στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας. Μία από τις προϋποθέσεις που έχει τεθεί είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου από πλευράς ενδιαφερόμενου, το οποίο θα θεωρηθεί πως επιτρέπει την βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Για τη χρηματοδότηση από την εν λόγω δράση απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση Αίτησης Χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Δ.ΥΠ.Α. προκειμένου να επιλεγούν οι πράξεις που θα ενταχθούν.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο) κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

3. Να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης της άδειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

6. Να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερών από την ενημέρωσή τους για την επιλογή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα). Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη δράση είναι ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε. Αναλυτικά οι κατηγορίες θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην Πρόσκληση της δράσης.

8. Σε περίπτωση δημιουργίας νομικού προσώπου, να ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να κατέχουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εταιρικού μεριδίου και να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α’ 205) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

9. Να διαθέτουν κωδικό/ούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιλέξιμο/ους στην Δράση. (Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην Πρόσκληση της δράσης).

10. Να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (Οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην αναλυτική Πρόσκληση της δράσης).

11. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα) πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου μόνο στις περιπτώσεις:

α) Γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας), και

β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Το ποσό της χρηματοδότησης

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500 ευρώ) και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.700 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α).

- 2η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)

- 3η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.



