ΗΠΑ: 41.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο - Ποιοι πήραν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι προσλήψεις σε αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο με μέτριο ρυθμό, υποδεικνύοντας μια υποτονική δυναμική ενόψει του 2026. Οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 41.000, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Οι προσλήψεις κινήθηκαν με μέτριο ρυθμό, με αποτέλεσμα η ανεργία να έχει αυξηθεί, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τις προβλέψεις των οικονομολόγων ενόψει της νέας χρονιάς, αλλά και τις απόψεις των ίδιων των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Οι περισσότερες προσλήψεις προήλθαν από την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και από τον τομέα της αναψυχής και της φιλοξενίας. Οι μισθοί μειώθηκαν στις επαγγελματικές υπηρεσίες και τη μεταποίηση. Μικρότερες επιχειρήσεις επίσης προχώρησαν σε επαναπροσλήψεις, μετά από μήνες απολύσεων εργαζομένων.

«Οι μικρές επιχειρήσεις ανέκαμψαν από τις απώλειες θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο με θετικές προσλήψεις στο τέλος του έτους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Νέλα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής οικονομολόγος της ADP και συνεργάτιδα του Bloomberg Television.

Αύξηση μισθών

Η έκθεση της ADP, που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακής Οικονομίας του Στάνφορντ, έδειξε ότι η αύξηση των μισθών επιταχύνθηκε για τους εργαζόμενους που άλλαξαν εργασία. Αυτοί είδαν αυξήσεις 6,6%, ενώ όσοι παρέμειναν στις θέσεις τους είδαν αύξηση 4,4% τον Δεκέμβριο.

Η ADP βασίζει τα ευρήματά της σε μισθοδοσίες που καλύπτουν περισσότερους από 26 εκατομμύρια υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ. Εκτός από τις μηνιαίες εκθέσεις, η ADP δημοσιεύει επίσης ξεχωριστά στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση. Οι μισθοδοσίες ήταν θετικές σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες αναγνώσεις.

