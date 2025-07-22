Με άνοδο κατά 20,6% ολοκληρώθηκε το 2024 σε ό,τι αφορά στον αριθμό των δηλώσεων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο σύνολο της χώρας, καθώς αυτές ανήλθαν σε 2,31 εκατ. από 1,91 εκατ. το 2023 και 0,75 εκατ. το 2021 (και 0,97 εκατ. το 2019).

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σε μόλις 3 χρόνια, από το 2022 (1,37 εκατ. δηλώσεις) μέχρι και το 2024 παρατηρείται αύξηση των δηλώσεων κατά 67%, ενώ σε σχέση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία, η αύξηση ανέρχεται σε 138%, ενδεικτικό αφενός μεν της μεγάλης ανάπτυξης του τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αφετέρου του αυξημένου ποσοστού συμμόρφωσης των ιδιοκτητών τα τελευταία χρόνια.

Πτώση πληρότητας

Αυτό είναι εμφανές κυρίως το 2021 και το 2022, όταν οι δηλώσεις σημείωσαν αύξηση κατά 89,5% και 81,5% αντίστοιχα, έτη που εφαρμόστηκαν και οι αυστηρότερες διασταυρώσεις των φορολογικών αρχών, με τη συνδρομή και των ψηφιακών πλατφορμών. Επιπλέον, το 2024 ο συνολικός αριθμός των ημερών μίσθωσης σημείωσε αύξηση κατά 14,4% σε 8,19 εκατ. ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια ανά μίσθωση διαμορφώθηκε σε 3,5 ημέρες.

Τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν και τη σταθερή μειούμενη πληρότητα, καθώς, όπως φαίνεται, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μισθωμένων ημερών δεν ακολουθεί τον ίδιο αριθμό αύξησης με τις δηλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση διάρκεια μισθωμένων ημερών ανά δήλωση ήταν 4,2 το 2021, 4 το 2022, 3,7 το 2023 και 3,5 το 2024. Επομένως, η πληρότητα ανά κατάλυμα φαίνεται να υποχωρεί.

