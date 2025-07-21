ΥΠΑΑΤ: Αναβάθμιση προϋπολογισμού στα 27,5 εκατ. για αρδευτικές γεωτρήσεις ΤΟΕΒ Σελλάνων

Εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση της Πράξης Υπογειοποίησης και Εκσυγχρονισμού του Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Σελλάνων μέσω της οποίας ο προϋπολογισμός αναβαθμίζεται από τα 4.255.000 ευρώ στα 27.556.321,50 ευρώ, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πράξη αφορά την πλήρη υπογειοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου 73 γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Σελλάνων, που εξυπηρετούν 11 αγροκτήματα των περιοχών Καλογριανών, Μαραθέας, Κόρδας, Πεδινού, Προαστίου, Αγίας Τριάδας, Μαγούλας, Παλαιοχωρίου, Ριζοβουνίου, Μακρυχωρίου και Σερβωτών, συνολικής έκτασης 14.400 στρεμμάτων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατάργηση του επιφανειακού δικτύου τύπου Perrot και την αντικατάστασή του με υπόγειο δίκτυο συνολικού μήκους 52.616,10 μέτρων, την πλήρη ανακατασκευή των αντλιοστασίων και την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την αυτοματοποίηση της λειτουργίας του συστήματος άρδευσης μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου, συστήματος τηλεμετρίας και χρήσης προπληρωμένων καρτών.

Σημειώνεται ότι η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου «ΥΔΩΡ 2.0», το οποίο παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2024 από τον ΥπΑΑΤ, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λάρισα, στο πλαίσιο παρουσίασης 16 εμβληματικών έργων στη Θεσσαλία με στόχο την άρδευση άνω των 500.000 στρεμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό 340 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από συνδυασμό πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2023-2027) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

