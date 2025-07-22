Τα τελευταία χρόνια, το προφίλ του Έλληνα αγοραστή πολυτελών κατοικιών έχει μεταβληθεί αισθητά. Από έναν αγοραστή που άλλοτε λειτουργούσε περισσότερο συναισθηματικά και λιγότερο στρατηγικά, έχει περάσει σε ένα πιο ώριμο στάδιο, επιλέγοντας ακίνητα με σαφή στόχο: την προστιθέμενη αξία και την επενδυτική λογική.

Όπως σημειώνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty Greece, «η πολυτελής κατοικία δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά σύμβολο κοινωνικού status ή περιουσιακό απόθεμα, αλλά επιλογή ζωής με προστιθέμενη αξία και επενδυτική λογική».

Η αλλαγή αυτή αντανακλά την ευρύτερη ωρίμανση της ελληνικής αγοράς, αλλά και την προσαρμογή του αγοραστή σε νέα δεδομένα. Η εποχή των παθητικών αγορών για λόγους κοινωνικού κύρους ή εξοχικής χρήσης δείχνει να ανήκει στο παρελθόν.

Έμφαση στα ακίνητα με προστιθέμενη αξία - Οι περιοχές και οι τιμές

Σήμερα, ο ενδιαφερόμενος αξιολογεί συνολικά το ακίνητο, από την τοποθεσία και την ενεργειακή του συμπεριφορά έως τις αποδόσεις που μπορεί να του αποφέρει. «Ο αγοραστής είναι πιο προσεκτικός, γνωρίζει τις αξίες, αξιολογεί τις προοπτικές και επιλέγει με βάση όχι μόνο την αισθητική αλλά και τις δυνατότητες απόδοσης», τονίζει η κ. Σαΐα.

Οι περιοχές που προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων είναι σταθερές.

- Στα βόρεια προάστια, η Κηφισιά, η Πολιτεία και η Εκάλη διατηρούν την υπεραξία τους ως παραδοσιακοί και ασφαλείς προορισμοί.

- Στα νότια, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και το Ελληνικό βρίσκονται στο επίκεντρο, ιδίως μετά τις αναπλάσεις και τις νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

- Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται και στις Κυκλάδες, όπου τα ακίνητα συνδυάζουν δυνατότητα ιδιοκατοίκησης με υψηλές αποδόσεις από τουριστική αξιοποίηση.

Το εύρος τιμών ποικίλλει, αλλά, σύμφωνα με την Premier Realty Greece, τα περισσότερα deals κινούνται ανάμεσα σε 800.000 ευρώ και 2.000.000 ευρώ, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατοικιών που ξεπερνούν τα 2,5 εκατ.ευρώ.

Οι αποδόσεις (yields) κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 4% έως 6%, ανάλογα με την τοποθεσία, την ποιότητα κατασκευής και τη χρήση του ακινήτου (ιδιοκατοίκηση, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση).

Η επιλογή πολυτελούς κατοικίας σήμερα δεν περιορίζεται σε μία χρήση. Ο υποψήφιος αγοραστής ενδιαφέρεται για ακίνητα που μπορούν να λειτουργήσουν ευέλικτα, ως κύρια ή εξοχική κατοικία, ως τουριστικό κατάλυμα ή και ως μελλοντικό στήριγμα για τα παιδιά.

Δίνεται έμφαση σε ποιοτικούς παράγοντες όπως η ενεργειακή απόδοση, η δυνατότητα αυτόνομης χρήσης, οι κοινόχρηστοι χώροι, η πρόσβαση σε υποδομές και η ευκολία στη συντήρηση.

Πολλοί εστιάζουν επίσης σε έργα που βρίσκονται κοντά σε περιοχές ανάπτυξης ή μελλοντικών υποδομών, βλέποντας την αγορά ως ένα μακροπρόθεσμο πλάνο.

Η κ. Σαΐα συνοψίζει την κατάσταση ως εξής: «Το 2025, η αγορά πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ωριμότητας, και οι Έλληνες έχουν επανατοποθετηθεί δυναμικά σε αυτήν. Δεν αγοράζουν απλώς ακίνητο, επενδύουν στο μέλλον τους».

Οι διαφορά με τους ξένους επενδυτές

Παράλληλα, διαφοροποιείται αισθητά και ο τρόπος που οι Έλληνες αγοραστές προσεγγίζουν την απόφαση αγοράς σε σύγκριση με τους ξένους επενδυτές.

«Οι ξένοι συνήθως προσεγγίζουν την αγορά πιο τεχνοκρατικά, ενώ οι Έλληνες έχουν ισχυρότερη σύνδεση με το ακίνητο και την τοποθεσία, το βλέπουν ως μέρος της ζωής τους και της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της οικογένειάς τους» σημειώνει η κ. Σαΐα.

Ενώ οι ξένοι εστιάζουν κυρίως στα νότια προάστια ή σε νησιωτικούς προορισμούς με στόχο την Golden Visa ή τις αποδόσεις, οι Έλληνες ενδιαφέρονται περισσότερο για μακροχρόνιες λύσεις που συνδυάζουν στέγαση, επένδυση και κληρονομική αξία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

