Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από το φράγμα των 6.300 μονάδων, ενώ σε ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε και ο Nasdaq.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 19,12 μονάδων (–0,04%), στις 44.323,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 78,52 μονάδων (+0,38%), στις 20.974,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,81 μονάδων (+0,14%), στις 6.305,60 μονάδες.

