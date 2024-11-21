Τη συμφωνία για την διάθεση του 20% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας του ΑΔΜΗΕ και φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, Ariadne Interconnection, στην State Grid International Development (SGID), υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Μάνος Μανουσάκης και ο πρόεδρος της SGID Yu Jun.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του γενικού γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, του πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της State Grid Corporation of China, Jin Wei. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ανώτατα διοικητικά στελέχη του ΑΔΜΗΕ, της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και της State Grid.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ, κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Αϊβαλιώτης εξήρε τη συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με τη State Grid, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. «Η Ελλάδα οραματίζεται να εξελιχθεί σε μείζονα ενεργειακό κόμβο και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Πολιτεία χαιρετίζει αυτή τη νέα συνεργασία με τη φίλη χώρα Κίνα και στηρίζει τον ΑΔΜΗΕ στα σημαντικά έργα που υλοποιεί για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του, ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι η είσοδος της State Grid International Development στη μετοχική σύνθεση της Ariadne Interconnection αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον ΑΔΜΗΕ όσο και στο ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. «Ο ΑΔΜΗΕ έχει αποδείξει ότι είναι ένας σύγχρονος και εξωστρεφής Ευρωπαϊκός Διαχειριστής, με υψηλή τεχνογνωσία και φιλόδοξη στρατηγική. Οι επενδύσεις μας είναι προσανατολισμένες στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρό κόμβο υποδομών, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Στην επίτευξη των παραπάνω συμβάλλουν στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με τη State Grid Corporation of China, τον Διαχειριστή του μεγαλύτερου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Χτίζοντας πάνω σε αυτή τη σχέση, είμαι βέβαιος ότι η επενδυτική συμμετοχή της State Grid International Development, θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αριάδνης, του φορέα που υλοποιεί τη μεγαλύτερη νησιωτική διασύνδεση που έχει δει η Ελλάδα, μέχρι σήμερα», δήλωσε.

Σχετικά με την πρόοδο του έργου, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι κατασκευαστικά η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δοκιμαστική ηλέκτρισή της, με στόχο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία καλοκαίρι του 2025.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της State Grid Corporation of China Jin Wei εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη και παραγωγική συνεργασία των δύο Ομίλων. «Η State Grid Corporation of China, η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας στον κόσμο, υπηρετεί με αφοσίωση τον "πράσινο" μετασχηματισμό, επιταχύνοντας την κατασκευή νέων ενεργειακών συστημάτων και υποδομών. Από τον Ιούνιο του 2017, έχουμε εδραιώσει με τον ΑΔΜΗΕ μία ισχυρή συνεργασία, βασισμένη στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου οφέλους, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό και τον πράσινο μετασχηματισμό του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας, παρέχοντας σταθερή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια στην Κρήτη, ενώ μειώνει σημαντικά την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της State Grid Corporation of China Zhu Guangchao, ανέφερε: «Η επίτευξη αυτής της συνεργασίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την καθοδήγηση και την υποστήριξη του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της κινεζικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Η State Grid Corporation of China τηρεί πάντοτε τις αρχές της εκτεταμένης και εποικοδομητικής διαβούλευσης, εκπληρώνοντας ενεργά το ρόλο της ως μέτοχος και διατηρώντας άριστες σχέσεις συνεργασίας με τον βασικό μέτοχο του ΑΔΜΗΕ, υποστηρίζοντας από κοινού την ασφαλή, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω αυτής της επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο της Ariadne Interconnection, θα εμβαθύνουμε περαιτέρω την πρακτική συνεργασία μας στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Τηρώντας με αυστηρότητα το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και της Ελλάδας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον ΑΔΜΗΕ για την προώθηση της ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του έργου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

